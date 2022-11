Come organizzare un viaggio in aereo senza stress

L’aereo è tra i mezzi di trasporto più gettonati per viaggiare, grazie alla possibilità di spostarsi velocemente e raggiungere in poco tempo qualsiasi destinazione nel mondo. Tuttavia, è importante organizzare bene il viaggio in aereo per evitare qualsiasi contrattempo e imprevisto.

Se da un lato chi viaggia spesso in aereo sa bene come prevenire i disagi che possono verificarsi in queste circostanze, chi vola saltuariamente spesso non conosce tutti i segreti per viaggiare senza stress: si tratta di seguire piccoli accorgimenti con cui è possibile organizzare al meglio ogni spostamento.

Prendere la navetta per arrivare in aeroporto

Tutti gli aeroporti possono essere raggiunti in auto, oppure a seconda degli scali con altri mezzi di trasporto come il treno.

Se nel primo caso si tratta di una soluzione piuttosto stressante, in quanto bisogna considerare il tempo da impiegare alla ricerca di un parcheggio aeroportuale, con il rischio di trovare una soluzione soltanto presso i posteggi con le tariffe più elevate, nel secondo caso spesso si è costretti a viaggiare all’interno di un ambiente poco confortevole, con la possibilità di arrivare in aeroporto con eccessivo anticipo.

Per andare in aeroporto senza stress, allora, è preferibile utilizzare un servizio navetta, affidandosi a realtà di riferimento leader in Europa come Flibco.com, che attualmente in Italia mette a disposizione la linea che collega Torino a Milano Malpensa. In questo modo durante il percorso è possibile rilassarsi guardando un film in streaming, leggendo un libro oppure controllare le email di lavoro.

Per scoprire in ogni dettaglio come andare in autobus da Torino all’aeroporto di Malpensa è sufficiente recarsi sul sito web ufficiale di Flibco, dove sono riportate tutte le informazioni in merito alle tariffe, agli orari delle corse e alle fermate coperte dal servizio.

Acquistare biglietti aerei con cancellazione gratuita

Spesso il biglietto aereo viene acquistato con largo anticipo, per risparmiare sul costo del volo approfittando di prezzi più bassi.

Tuttavia, prenotare mesi prima della partenza aumenta il rischio che possano verificarsi dei contrattempi, ad esempio a causa di un problema di lavoro oppure di una situazione imprevista che non permetta di visitare la destinazione scelta. D’altronde, l’esperienza della pandemia ha reso evidente l’importanza di prevenire anche le circostanze più inaspettate.

Per tutelarsi senza rinunciare alla possibilità di risparmiare sul volo è possibile scegliere un biglietto flessibile, ad esempio pagando un piccolo extra per usufruire dell’opzione di cancellazione gratuita del viaggio in aereo.

Molte compagnie aeree consentono di disdire la prenotazione a fronte di un costo aggiuntivo, con la possibilità di richiedere il rimborso oppure cambiare le date del viaggio o la destinazione senza perdere tutti i soldi spesi.

Fare il check-in online per evitare la fila in aeroporto

Al giorno d’oggi tutte le compagnie aeree permettono di effettuare il check-in online prima di recarsi in aeroporto, un servizio molto utile per evitare le code e imbarcarsi rapidamente senza stress.

Il tempo risparmiato alla fila del banco della compagnia, infatti, può essere sfruttato per fare shopping nei negozi del terminal, per mangiare qualcosa prima dell’imbarco a bordo, oppure per rilassarsi al gate in attesa del proprio volo.

Si tratta di una procedura molto semplice, infatti basta andare sul sito web della compagnia aerea, individuare il servizio di check-in online all’interno del portale e inserire tutti i dati richiesti.

In genere bisogna soltanto indicare il numero di prenotazione del volo e il codice identificativo del proprio documento di riconoscimento. Inoltre, quando non si sceglie il posto al momento della prenotazione conviene fare il check-in online appena possibile, per trovare una maggiore disponibilità di posti ancora liberi tra cui scegliere.

Pesare i bagagli e controllare le regole della compagnia aerea

Per viaggiare in aereo bisogna rispettare le regole in merito ai prodotti che possono essere imbarcati, sia a bordo dell’aeromobile sia nella stiva.

Anche il peso dei bagagli deve essere conforme ai limiti previsti dalla compagnia aerea con la quale si vola, verificando prima di recarsi in aeroporto che il bagaglio a mano e quello da stiva rispettino le dimensioni e il peso stabiliti dall’azienda per usufruire dell’imbarco gratuito.

Se il bagagliaio eccede il peso massimo consentito sarà necessario pagare una tariffa supplementare, con un costo abbastanza elevato. Se invece le misure del bagagliaio a mano superano i limiti della compagnia sarà necessario imbarcare la valigia, con il rischio di dover pagare una spesa extra.

Per evitare brutte sorprese basta controllare i bagagli prima di partire, assicurandosi che siano in linea con le regole della compagnia consultabili sul sito web dell’azienda.