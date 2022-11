Habemus Initial D

Initial D sbarca in Italia per la prima volta pubblicato da J-Pop.

Dalla prossima primavera Initial D

Initial D arriva in Italia. Non serve molto altro per comprendere come questo, senza ombra di dubbio, è stato anzi sarà “il grande annuncio” a tema manga di fine 2022. Dopo un lungo percorso di comunicazione, curato da J-Pop e Dario Moccia, finalmente l’iconica opera di Shuichi Shigeno sarà pubblicata anche qui da noi. Un fumetto che ha ridefinito se non proprio definito il genere, un racconto potete e evocativo a base di street-racing e corse senza esclusioni di colpi. Le uscite avranno cadenza bimestrale a partire dalla primavera del 2023 ci hanno detto le ragazze e i ragazzi di J-Pop raggiunti alla GamesWeek di Milano dove un imponente, quanto rapido annuncio, ha fatto da contorno al reveal

Dario Moccia lancia Initial D

Una folla festante ha accolto Dario Moccia che, “scortato” da Danny Lazzarin, ha svelato la mitica Toyota Sprinter Trueno AE86, vera e propria protagonista del manga.

Sulle strade del monte Akina, nella prefettura di Gunma, si dice che si aggiri il fantasma di uno street racer imbattibile che, a bordo della sua Toyota Sprinter Trueno AE86, sfreccia tra le strade di montagna all’alba di ogni giorno. Takumi Fujiwara, liceale svogliato e dall’aria sempre sonnolenta, vive con suo padre nella città di S, proprio ai piedi del monte Akina, aiutandolo a gestire il suo negozio di tofu. La sua vita scorre tranquilla, tra giorni di scuola sempre uguali e il lavoro part-time dal benzinaio. Solo l’amicizia con Itsuki Takeuchi, suo compagno di classe e collega, riesce a svegliarlo dal torpore quotidiano quando quest’ultimo lo coinvolge nella sua passione per lo street racing e le auto, portandolo a scoprire la vita notturna dei piloti e delle gare di auto che animano le strade del monte Akina. Se inizialmente neanche questo mondo riesce a infiammare il placido animo del ragazzo, prestotutti scopriranno che il Fantasma di Akina è più che realtà e che il mondo dello street racing giapponese non sarà mai più lo stesso.

Initial D giungi presto!

L’edizione J-Pop sarà basata sulla shinsōban giapponese, pubblicata tra il 2020 eil 2021, che sarà ulteriormente arricchita con contenuti esclusivi e pagine a colori: sinceramente non si vede proprio l’ora di leggerla!