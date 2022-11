Caterina Bonomelli: “Mi piace essere commerciale”

Durante Cartoomics/Milan GamesWeek abbiamo intervistato Caterina Bonomelli, autrice di “Sottopelle” per BD Edizioni.

Ecco la copertina di Sottopelle di Caterina Bonomelli

“Se qualcuno mi dice che trova il mio disegno, il mio tratto commerciale non lo percepisco come un insulto, anzi, come una specie di obiettivo raggiunto. Perché con Sottopelle il mio focus era proprio realizzare delle immagini che potessero essere familiari con il nostro immaginario fatto di riviste patinate e contenuti sui social. Volevo che il mio disegno fosse immediatamente comprensibile per tutti“. Caterina Bonomelli. che ha da poco esordiato con Sottopelle per BD Edizioni ha le idee molto chiare. L’ho incontrata a Rho durante Cartoomic/Milan GamesWeek e ho avuto modo di conoscere un’autrice sì, come si diceva una volta, “in erba” ma anche con tante frecce al proprio arco. “Partiamo dal presupposto che io, quando andavo a scuola, non era assolutamente una di quelle persone che quando disegna viene riempita di complimenti – mi dice allo stand di Edizioni BD – Anzi, a conti fatti, disegnavo abbastanza male. Poi studiando e anche grazie all’esperienza di realizzare fumetti con un collettivo, piano piano, almeno spero, di avere trovato un mio stile, un mio tratto. Con Sottopelle volevo raccontare una storia che fosse il più possibile fruibile da tutte e tutti, da un numero di persone veramente importante, replicando un po’ l’effetto di manga e anime su di me: non poterne fare a meno, essendo diventati facenti parte a tutti gli effetti del mio modo di vedere le cose“.

Caterina Bonomelli ha realizzato un fantasy dai tratti urban

Sottopelle è una storia fantasy, senza ombra di dubbio, però mi pare ci siano anche tantissimi elementi desunti dall’oggi, dalla nostra contemporaneità, anzi proprio quotidianità di tutti i giorni…: “Sai nel worl-building di un mondo fantasy è più semplice mettere in luce i contrasti di genere o di appartenenza a questa o quella classe sociale perché con il tema delle differenti razze tutto è più chiaro, più definito. Ecco perché – risponde prontamente Caterina – ho voluto realizzare un tipo di storia ambientata in quel mondo e con questa protagonista. Protagonista che, sono sincera, avrei voluto rendere ancora più sexy ma che, in seconda stesura, ho, diciamo così, normalizzato, proprio per il discorso di immedesimazione di cui parlavo prima. Morana è certamente una bellissima ragazza ma non ho voluto spingere solo su questo aspetto, tratteggiandola con un carattere da scaricatore di porto e cogliendola in situazioni molto domestiche e normali. Si parla di corpo, certo, essendo la protagonista di base un’influencer che lavora nel mondo dello show business ma non finisce tutto lì. Eppure, nonostante questo, debbo dire con stupore da parte mia, ho ricevuto qualche commento che asseriva che il mio disegno fosse un disegno erotico. Non che mi dispiaccia eh – precisa l’autrice – ma, semplicemente, questo non era proprio il mio obiettivo“.

Metanarrazione per Caterina Bonomelli

Anche se il tuo fumetto è appena uscito quali sono stati i primi responsi: “Devo ammettere molto buoni – spiega Caterina – senza considerare il fatto che io, prima ancora di realizzare la prima vignetta, mi ero un po’ immaginata la lettrice tipo di questa storia, ovvero una ragazza di sedici anni, quindi in pieno tumulto di trasformazioni fisiche e mentali. Mi piaceva, anzi mi piace, pensare che chi legge la mia storia sia in evoluzione/trasformazione proprio come la mia protagonista, è un concetto che mi affascina moltissimo, forse perché sono una fan dei Pokemon, chi lo sa!“.

Il disegno di Caterina Bonomelli è davvero riconoscibile

Perciò non mi resta, anzi ci resta, che attendere la prossima evoluzione di Caterina Bonomelli, una di quelle giovani autrici italiane da tenere d’occhio.