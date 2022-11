L’intelligenza artificiale per scegliere la crema viso

Come faccio a capire quale crema è meglio usare sul mio viso?

La crema viso non è sempre uguale. Ognuno ha le sue caratteristiche, così come la pelle. Creme da giorno, da notte, per pelli secche, grasse, segnate, sensibili, irritate, a tendenza acneica… Esiste una crema da giorno antirughe per ogni esigenza! Una crema idratante da giorno può avere un’azione antietà senza appesantire il viso e assicurando un’idratazione a lunga durata. Se la pelle richiede invece nutrimento e leggerezza, la crema viso in gel può diventare una perfetta alleata per tutti i giorni. Ma come capire il bisogno della pelle e quale crema poter usare sul viso? L’intelligenza artificiale ci viene in aiuto, per identificare esattamente il proprio tipo di pelle e, di conseguenza, la miglior crema.

Come capire quale crema è meglio usare

Ci sono molti programmi basati sull’intelligenza artificiale che ci aiutano a identificare quale crema è meglio usare, senza commettere errori. Si tratta di uno strumento virtuale attraverso il quale viene intercettata non solo la tipologia di pelle del viso, ma anche tutte le sue necessità. L’algoritmo di valutazione dell’invecchiamento della pelle sviluppato con l’aiuto dei dermatologi permette di capire con assoluta certezza quale crema è meglio usare e quale no.

Come funziona l’intelligenza artificiale

Dopo aver scattato una foto del viso e valutato il proprio stile di vita, verranno rilevate le priorità della pelle e forniti consigli su quali prodotti utilizzare. La tecnologia dell’algoritmo permette di individuare i segni di invecchiamento cutaneo con grande precisione. In alcuni casi è anche possibile chattare con una dottoressa dermatologa esperta per conoscere i fattori che accelerano l’invecchiamento cutaneo.

Come applicare la crema viso

Risultati alla mano e prodotti selezionati, è il momento di passare all’applicazione della crema viso. Come si applica la crema per il viso? Non è poi così scontato. Picchiettarla con la punta delle dita è un’efficace strategia per permettere alla crema di essere assorbita dalla pelle. Spalmare la crema viso finché non si è assorbita potrebbe far sì che il prodotto finisca per idratare solo le mani! Movimenti circolari e brevi, sempre direzionando il movimento verso l’alto per contrastare la gravità. Infine, picchiettare e lasciare che la crema non sia completamente asciutta, permettendo al viso di assorbirne nell’arco della giornata tutti i benefici.

Crema viso ricca o leggera?

In base al tipo di pelle è possibile prediligere creme molto ricche, quindi particolarmente nutrienti e grasse, oppure leggere e setose. Quando la pelle è secca necessita di un boost di idratazione; quando è grassa non deve essere sovraccaricata, ne risentirebbe il sebo cutaneo già in eccesso. Attenzione però, quando si ha una pelle grassa, a credere che non si abbia bisogno di idratazione!