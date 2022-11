3 buoni motivi per fare un puzzle con le proprie foto

Negli ultimi tempi sta tornando di moda una piacevole tendenza a valorizzare i propri ricordi fotografici, specie perché l’avvento dello smartphone ha fatto diventare scontati questi piccoli pezzi di memoria chiamati fotografie, arrivando al punto di possederne migliaia che, tuttavia, ricordiamo molto raramente o andiamo a guardare solo per puro caso, mentre scorriamo la galleria o mentre facciamo spazio nella memoria del nostro telefono.

Eppure, le idee per valorizzare il proprio repertorio fotografico sono davvero tante, tra cui quella spiegata oggi: il foto puzzle.

Nello specifico, stiamo parlando di foto che diventano divertenti e dinamici puzzle, da poter inserire in diversi contesti della vita privata e non. Andiamo a vedere tre occasioni per utilizzare questa bellissima idea.

Cosa fare con un foto collage a puzzle?

Prima fra tutti, dobbiamo citare la possibilità di regalare il collage di foto su puzzle ad un membro della propria famiglia, in modo non solo da valorizzare vecchie foto, ma anche di passare insieme una bella serata, in compagnia di uno dei giochi più antichi e apprezzati al mondo, simbolo di pazienza e tenacia: il puzzle.

In alternativa, un’idea davvero originale potrebbe essere quella di utilizzare un puzzle con le foto nella vostra azienda (nel caso in cui siate titolari d’impresa o responsabili del marketing all’interno di un’azienda). Questo non solo per alzare e migliorare l’umore dei vostri dipendenti, ma anche per un discorso pubblicitario. L’idea geniale sta infatti nel prendere due piccioni con una fava: da una parte, appunto, farete sentire apprezzati i vostri dipendenti, colleghi e collaboratori, offrendo loro un passatempo. Dall’altro lato avete in mano uno strumento marketing non poco importante, con la possibilità di regalarlo non solo ai vostri dipendenti o collaboratori, bensì anche ai vostri clienti e ai vostri fornitori.

Ultima ma non meno importante idea su come poter utilizzare un foto collage a puzzle, nella sua semplicità e banalità: per sé stessi. Se siete appassionati di puzzle, infatti, non c’è sfida migliore di poter personalizzare questo rompicapo, in modo da poterli rendere più complessi o, semplicemente, più affascinanti (a seconda delle nostre specifiche preferenze e senza avere il bisogno di cercare puzzle tra i più disparati negozi di rompicapo).

Come e dove creare un puzzle di fotografie?

Arriviamo ora alla parte più tecnica e specifica: come e dove si può creare il proprio collage fotografico a puzzle personalizzato? Il modo più semplice e veloce è sicuramente quello online. Vengono richiesti pochi e semplici passaggi per la stampa: caricare la foto che si ha intenzione di trasformare in puzzle, scegliere le dimensioni e le caratteristiche in base ai propri gusti e le proprie esigenze, completare i vari passaggi richiesti, inserire l’indirizzo di spedizione e, per finire, inviare la richiesta d’ordine ed effettuare quindi il pagamento. A questo punto non resta che aspettare.

Il collage fotografico per la realizzazione di un puzzle personalizzato è sicuramente un’idea valida e innovativa, utile in moltissimi contesti e, soprattutto, un’ottima soluzione per trovare il regalo giusto in varie occasioni.