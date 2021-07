Il nuovo volume edito da J-Pop racconta la storia d’amicizia tra una sagace nonnina e una giovane otaku (nerd in giapponese) nata tra gli scaffali pieni di fumetti di una libreria.

Ecco allora che, piano piano, la giovane e introversa commessa e la vecchina vedova da una vita iniziano a conoscersi meglio , a sviluppare un genuino senso di amicizia, vedendosi fuori per bere un bicchiere di tè o partecipare a qualche fiera del fumetto. Alla base di questo magnifico primo volume pubblicato da J-Pop Manga Edizioni BD (ma vi è anche disponibile l’intero cofanetto contenente tutti e cinque i volumi) c’è la possibilità, neppure così eccezionale, di instaurare un rapporto sincero con una persona molto distante, per motivi anagrafici, culturali e personali. Kaori Tsurutani con il suo Metamorfosi insegna che, quando si è mossi da una passione genuina, possono nascere amicizie anche dopo i 30 anni.

Si tratta di un volumetto di genere boy love, manga (di cui già vi abbiamo parlato qui ) divenuti un vero e proprio fenomeno di massa nel Paese del Sol Levante. Il fatto che una signora anziana scelga una storia basata sull’amore tra due giovani ragazzi suscita la curiosità di Urara che però, in pieno stile nipponico, si trattiene dal proferire la minima parola. Tuttavia, nonostante il genere “particolare”, l’anziana maestra si appassiona alla storia tanto e il giorno successivo si ripresenta in libreria per prendere anche il secondo volume.

Quando ho iniziato a leggere Metamorfosi di Kaori Tsurutani dopo, credo, cinque vignette ero già bello che “conquistato”. L’opera nominata al premio MangaTaisho nel 2019 e 2021 e vincitrice del prestigioso “New Face Award”alla 22esima edizione del Japan Media Arts Festival Awards infatti, nonostante sia contraddistinta da un ritmo compassato, è avvincente e capace di coinvolgere il lettore sin dalle prima pagine. Yuki Ichinoi è una dolcissima vecchina, vedova e insegnante di calligrafia, Urara Sayama, una giovane ragazza che lavora part-time in una libreria. Proprio nella libreria avverrà l’incontro tra le due protagoniste. Ichinoi non metteva piede in una fumetteria da una vita, ma da giovane era stata una grandissima lettrice di manga. Così, del tutto avulsa dal mercato editoriale moderno, si lascia trasportare dal suo istinto e dall’amore per i bei disegni e decide di fare un acquisto. Un acquisto però che si rivelerà molto particolare.

