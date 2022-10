Oltre a disfare le valige, qual è il momento peggiore dell’andare in vacanza? Organizzarla!

Scegliere la destinazione, selezionare le cose da visitare, prenotare gli alloggi… sono un vero e proprio lavoro che porta a stress e a grandi litigi (chi dice di non aver mai litigato con i propri compagni di viaggio durante l’organizzazione della vacanza vi sta mentendo). Nel corso degli anni, dopo aver organizzato moltissimi viaggi e vacanze, ho individuato quelli che per me sono i segreti per organizzare una vacanza perfetta.

I segreti per organizzare una vacanza perfetta seguono un principio ben preciso: farsi un po’ di sbattimenti prima per poi godersi al massimo la vacanza.

Seguendo 4 fasi, tutte fondamentalissime, avrete maggiore consapevolezza del luogo in cui andrete e delle opportunità che vi potrà offrire, costruirete il VOSTRO VIAGGIO in base alle vostre esigenze e a quello che desiderate fare e vedere, e partirete con quella carica indispensabile per iniziare al meglio la vacanza.

Le regole da seguire sono poche e semplicissime:

1- Le 4 fasi devono essere eseguite tutte, in ordine, non per forza nello stesso giorno, ma prima che inizi la vacanza.

2- La vacanza è vostra, deve essere indimenticabile, quindi, seguite ogni fase basandovi anche su quelli che sono i vostri desideri e i vostri interessi.

3- Organizzare la vacanza deve essere un piacere, non trasformatelo in un obbligo

Ed ecco quindi i quattro segreti per organizzare una vacanza perfetta…

Stabilite il periodo e il tipo di vacanza che volete fare

Sembrerà banale dirlo, ma non è così scontato. Oltre a scegliere, con certezza, la destinazione, è importantissimo stabilire:

1- Il periodo in cui si vuole andare in vacanza

2- I giorni precisi in cui si andrà in vacanza

3- La tipologia di vacanza: una vacanza itinerante o rilassante, culturale o sportiva, in campeggio o in hotel, una semplice vacanza o un vero e proprio viaggio… le opzioni sono tantissime, ma è fondamentale prendere una decisione ben precisa per poi scegliere la destinazione ideale

4- Un budget

Scegliete la destinazione ideale per la vostra vacanza

Dopo aver scelto il periodo e la tipologia di vacanza, tra i segreti per organizzare la vacanza perfetta non può di certo mancare la selezione della destinazione.

Tutti noi abbiamo la nostra meta dei sogni, ma non possiamo basare la nostra scelta esclusivamente su questo, ci sono molti altri fattori che dobbiamo prendere in considerazione.

Come si sceglie la destinazione ideale per una vacanza?

Prima di tutto iniziate la selezione facendo un elenco delle destinazioni in cui vi piacerebbe andare, basandovi sulla tipologia di vacanza che desiderate fare (Se avete bisogno di idee qui trovate qualche consiglio). Per esempio, se desiderate fare una vacanza sportiva e itinerante potete optare per dei cammini di più giorni, come il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, oppure scegliere un trekking in montagna.

Successivamente analizzate ogni meta in base a:

1- Il periodo e i giorni che avete a disposizione: controllate la disponibilità di aerei, hotel e campeggi in quelle precise date e valutate quanti sono i giorni richiesti per potersi godere al massimo una vacanza in quel luogo. Per essere più chiari: se avete a disposizione solo 4 giorni non scegliete il Messico, ma una meta vicino a casa vostra oppure una città europea.

2- Quanto andrete a spendere: fate una stima dei costi sommando il costo dei trasporti per raggiungere la destinazione, l’alloggio e il costo generale della vita,

Nulla vieta la possibilità di scegliere prima la destinazione, perché si vuole fare il viaggio della vita o si vuole andare a tutti i costi in quel posto, e strutturare l’intera vacanza in base a questo e al budget che si ha a disposizione. Se il mio grande sogno è andare in Islanda, ma voglio spendere il meno possibile, sceglierò il periodo in cui voli e alloggi costano di meno e opterò per una vacanza itinerante soggiornando nei campeggi perché sono più economici.

Selezionate tutte le attrazioni più interessanti, quelle da non perdere assolutamente, e create una bellissima lista

Se siete arrivati a questo terzo step è perché finalmente avete selezionato la destinazione, avrete prenotato aereo/treno e alloggi (se necessario) e siete sicuri della vostra scelta almeno al 90%.

Ora inizia la parte divertente di tutta l’organizzazione: che cosa voglio fare e posso fare una volta arrivato in quel posto? Quali sono le cose più interessanti che non posso assolutamente perdermi?

Accendete il computer, aprite una guida turistica, prendete carta e penna (o quello che preferite) e iniziate a scrivere.

Esempio di una bellissima lista con le attrazioni più interessanti da vedere a Vienna

Anche in questo caso tenete bene in considerazione qual è l’obiettivo della vostra vacanza:

1- Se avete scelto una vacanza culturale probabilmente avrete optato per una città con molti musei e attrazioni storiche. Cercate quindi i musei che più vi interessano, guardate se ci sono delle visite guidate particolarmente interessanti oppure se ci sono degli eventi culturali come, per esempio, un concerto o uno spettacolo teatrale. Controllate anche se c’è una card con delle agevolazioni per i turisti e se vi conviene comprarla.

2- Se avete scelto una vacanza itinerante costruite il vostro itinerario in base alle città, ai luoghi che desiderate visitare e definite il punto di partenza e di arrivo.

Mi raccomando, controllate bene le distanze tra un luogo e l’altro, per essere consapevoli dei Km che dovrete fare e per verificare che sia effettivamente fattibile in base al numero di giorni che avete a disposizione.

3- Scegliete anche in base ai vostri interessi e alle vostre passioni:

-Vi piacciono le feste tradizionali di paese? Fate una ricerca per vedere se durante i giorni della vacanza ce ne potranno essere alcune.

-Vi piacciono i mercati? Controllate se in quella specifica città vengono organizzati e se sì dove, in che giorno e a che ora.

-Vi piacciono le attività sportive? Guardate qual è l’offerta del posto e se c’è la possibilità di fare dei corsi. Per esempio, se siete a Porto o a Lisbona, in Portogallo, potete prenotare delle lezioni di surf.

-Vi piace assaggiare il cibo tipico dei posti che visitate? Leggete quali sono i piatti tipici, i cibi che assolutamente dovete assaggiare e segnatevi i ristoranti o i negozi migliori in cui mangiare o comprare del cibo 100% local.

Piccoli consigli indispensabili che vi saranno estremamente d’aiuto nella fase successiva dell’organizzazione:

1-Per le attrazioni come musei, festival ecc. controllate giorni e orari di chiusura e di apertura.

2-Segnate con un asterisco quali sono le cose che assolutamente e categoricamente non volete perdervi

3-Controllate come ci si sposta in base a dove andate e a come decidete di muovervi: quali sono i mezzi di trasporto che potete sfruttare, se ci sono dei bolli autostradali da pagare ecc.…

4-Raggruppate le attrazioni (o i luoghi) per zone. Se per esempio dovete andare in una città raggruppatele in base ai quartieri in qui si trovano, così avrete un’idea più chiara delle distanze tra un’attrazione e l’altra.

Organizzate ogni giornata della vostra vacanza perfetta creando una fantastica tabella

Ora che avete la vostra bellissima lista delle “Cose che mi piacerebbe fare e dei posti che vorrei visitare”, non ci resta che passare all’ultimo dei segreti per organizzare una vacanza perfetta, ovvero, organizzare giorno per giorno l’intera vacanza. Non preoccupatevi, non dovete organizzare ora per ora, minuto per minuto ogni cosa, semplicemente dovete “distribuire” tra i vari giorni tutto ciò che avete segnato sulla vostra bellissima lista.

.Esempio di una fantastica tabella

Per aiutarvi prendete un altro foglio e create una fantastica tabella. Nelle colonne scrivete i giorni della vacanza e nelle righe mattina, pomeriggio e sera. Del primo e ultimo giorno scrivete gli orari di arrivo e di partenza, così potrete sapere da quando, e fino a quando, siete sul posto.

Per distribuire al meglio ogni attrazione tra i vari giorni e i diversi momenti della giornata, prendete in considerazione le distanze (ovvero quanto tempo ci vuole ad andare da un posto all’altro), gli orari di apertura, i giorni di chiusura, che cosa è meglio visitare alla sera oppure al pomeriggio.

Durante la distribuzione considerate anche i vostri ritmi: se alla mattina amate dormire, programmate l’intera giornata con l’idea che sarete svegli e operativi dalle 11.

Ovviamente vi accorgerete che sarà impossibile riuscire a inserire all’interno della fantastica tabella tutto ciò che avete inserito nella lista. Qui entrano in gioco gli asterischi della fase precedente: date priorità assoluta alle attrazioni e ai luoghi a cui avete messo l’asterisco! Tutto il resto viene dopo.

Ricordatevi sempre che siete comunque in vacanza, quindi, prendete la tabella solo come punto di riferimento. L’obiettivo della tabella è di riuscire a vedere e a fare tutto ciò che si desidera prima che la vacanza finisca. Scrivetela in matita e non imponetevi di seguirla per filo e per segno, ma prendetevi la libertà di fare dei cambiamenti, di togliere e aggiungere qualcosa di nuovo che avete scoperto una volta arrivati, oppure di saltare un’attrazione perché quella mattina volete dormire di più.

Ora che la fantastica tabella è pronta non vi resta che metterla al sicuro all’interno della valigia e aspettare con trepidazione l’inizio della vacanza. Se avrete seguito alla lettera le regole e tutti i segreti per organizzare la vacanza perfetta, vi assicuro che sarà indimenticabile!