Le vacanze di Natale non sono ancora finite, quelle estive sono ancora lontane e noi stiamo già pensando ai nuovi viaggi che si potranno fare durante questo 2023.

Le idee sono tante e dopo varie ricerche abbiamo pensato: perchè non visitare uno dei luoghi più assurdi del mondo? Ne esistono tantissimi e in questo articolo ve ne riportiamo alcuni (quelli che secondo noi sono i più pazzi e strabilianti), perchè sappiamo che tra di voi si nascondono dei grandi amanti dell’avventura!

I luoghi più assurdi del mondo da visitare nel 2023

1- Le floating island sul Lago Titicaca

Machupicchu e le rainbow mountain? Indubbiamente bellissime, come anche le floating island.

Ci troviamo a 3.830 metri sul livello del mare, sul Lago Titicaca, dove si trovano le floating island, le isole galleggianti della baia di Puno. Queste isole sono artificiali e vengono costruite con le canne di Totora dagli abitanti del luogo, gli Uros, che vivono prevalentemente di pesca.

Le canne di Totora, chiamate dagli Uros Chullo, sono indispensabili per la popolazione: sono alla base della dieta degli abitanti (insieme al pesce di lago), ma sono anche fondamentali per la costruzione delle imbarcazioni e delle isole. Seguendo delle antiche tecniche, la comunità intreccia le canne nelle zone in cui crescono più densamente, formando uno strato resistente sul quale costruiscono poi le loro case.

La zona di Puno è famosa non solo per le affascinanti isole, ma anche per le numerose danze tradizionali e gli enormi greggi di alpaca. È inoltre il centro del folklore peruviano, infatti ogni anno a febbraio qui si festeggia la Fiesta de la Virgen Candelaria (la festa patronale più importante del Perù), dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dall’UNESCO.

2-La Grotta di Cristallo nel Parco Nazionale Skaftafell

Ci troviamo a sud dell’Islanda, nel Parco Nazionale Skaftafell, dove si trova la Crystal Cave, una suggestiva grotta di ghiaccio blu, nata all’interno del ghiacciaio Vatnajokull. Un luogo così surreale e magico da ricordare un’ambientazione di Frozen o di qualche altro film fantasy.

Entrando nella grotta vi incamminerete nelle profondità del ghiacciaio più grande d’Europa, il ghiacciaio Vatnajokull, e sarete completamente circondati da pareti di ghiaccio dal colore blu scintillante.

La Crystal Cave è un luogo meraviglioso, fiabesco, e sono in molti a considerarla la grotta di ghiaccio più spettacolare del mondo!

3- Il deserto di Atacama in Cile

Il posto migliore al mondo in cui poter ammirare le stelle è sicuramente il deserto di Atacama. Al mondo non esiste un altro luogo in cui poterne ammirare così tante ed è proprio grazie a questa sua particolarità che Atacama si aggiudica una posizione della lista di luoghi più assurdi del mondo.

Si trova a nord del Cile, si estende per 105 kmq tra le cime delle Ande e le montagne del litorale ed è il deserto più asciutto del mondo.

Grazie alle correnti che raffreddano l’aria (e che permettono di mantenere una temperatura di 25-30° di giorno e 0° di notte) e alla catene montuose che lo circondano, nel deserto di Atacama l’umidità non esiste, e di conseguenza nemmeno le nuvole. Durante la notte il cielo limpido regala uno spettacolo meraviglioso.

Ma Atacama non è famoso solo per il suo cielo stellato…

Ogni 5-7 anni nel deserto di Atacama si verifica uno spettacolo unico al mondo che solo in pochi hanno avuto la fortuna di poter ammirare: milioni di fiori rosa, rossi, viola e blu, per un totale di circa 200 specie diverse, trasformano il paesaggio arido in un tappeto fiorito.

Il fenomeno è legato alle oscillazioni climatiche che generano un forte riscaldamento delle acque dell’oceano Pacifico orientale e che portano ad un inusuale aumento delle precipitazioni. Il periodo di massima fioritura si verifica nei mesi di agosto, settembre e ottobre: migliaia di bulbi sotto la superficie arida del deserto germogliano grazie alle piogge e sprigionano vita e colori in tutta l’area.

4- La Chouara di Fès

La Chouara è un’antica conceria di pelle, situata nel quartiere dei conciatori della città di Fès, in Marocco.

All’interno delle vasche, disposte a nido d’ape, si lavorano e si colorano le pelli, seguendo scrupolosamente lo stesso procedimento utilizzato dal XVI secolo che viene tramandato da generazione a generazione.

Ma come funziona una chouara?

Ovviamente si inizia dalle vasche più chiare, dove le pelli si lasciano in immersione per giorni in miscugli di acqua, cenere, urina di mucca ed escrementi di piccione. Questo permette di ammorbidirle e di prepararle per la colorazione.

Una volta pronte, le pelli vengono successivamente immerse nelle vasche contenenti il colorante. I coloranti utilizzati sono tutti naturali: con i fiori di papavero si ottiene il rosso, con lo zafferano il giallo, mentre il marrone si ottiene dal legno di cedro.

Finito il processo di tintura e di asciugatura le pelli vengono vendute agli artigiani, che le trasformano in borse, cinture, babouches e altri accessori amati dai turisti.

5- Il Lago di Abraham in Canada

Durante tutto l’anno il Lago di Abram può apparire e sembrare un semplicissimo lago, ma è quando iniziano ad abbassarsi le temperature che inizia a mostrare la sua grande unicità.

Con il freddo, sotto la sua superficie ghiacciata ogni anno si formano strani cerchi bianchi. Tranquilli, non si tratta di un fenomeno paranormale, ma di bolle d’aria ghiacciate, create dalle piante presenti sul fondale del lago. Il metano rilasciato dalle piante sale in superficie e forma delle bolle che, a contatto con gli strati gelati del lago, si ghiacciano e rimangono intrappolate per tutto l’inverno.

Il fenomeno si ripete durante l’intera stagione fredda, dando vita a strutture verticali simili a colonne e creando uno spettacolo unico nel suo genere.

6- La muraglia rossa di Squid Game

La muraglia rossa di Squid Game non esiste, è un set cinematografico, ma esiste una struttura da cui prende spunto.

Si trova in Spagna e si chiama La Muralla Roja. Si tratta di una struttura surreale progettata nel 1968 dall’architetto Ricardo Bofill e costruita tra le scogliere di Calpe, una cittadina a un’ora di strada da Valencia. Il complesso è una fortezza labirintica dai colori rosso, indaco e viola, e ospita un hotel con 50 appartamenti collegati tra loro da scale, piattaforme e ponti. Se siete interessati potete prenotare le stanze anche direttamente da Booking.

7- Meteora

Meteora è un luogo unico e poetico, diventato persino patrimonio dell’Unesco. Si trova in Tessaglia, una regione della Grecia caratterizzata da speroni rocciosi di arenaria, sui quali in epoca bizantina vennero costruiti monasteri ortodossi.

I monasteri sono in totale 24 e furono costruiti dagli stessi monaci. Vennero costruiti in cima alle falesie, a picco nel vuoto, per permettere ai monaci di restare in solitudine e comunicare meglio con il divino, ma anche difendersi dagli attacchi dei turchi.

Purtroppo ad oggi è possibile visitare solo 5 dei 24 monasteri. Tra questi quello più caratteristico e meglio conservato è il monastero Agia triada, ovvero della santa trinità, risalente al 1400 d.C.

8- Le dune di Bordeaux

Perchè andare nel Sahara quando abbiamo il deserto anche in Europa? Stiamo parlando della duna Du Pilat, a Bordeaux, in Francia, ovvero un’enorme montagna di sabbia alta 100 m e lunga 3 km. Sicuramente uno tra i luoghi più assurdi del mondo da visitare assolutamente almeno una volta nella vita.

Se siete persone avventurose, il modo migliore per godersi tutta la sua bellezza è arrampicandosi sulla sabbia fino a raggiungere la cima e poi scendere dalla parte opposta per un tuffo rinfrescante nell’oceano.