Il Molise esiste (e offre case vacanza gratis per l’estate)

Il 2020 non sarà ricordato negli annali come l’anno del turismo e del PIL fiorente, questo l’abbiamo capito da tempo, e sembra che la crisi vera e propria verrà scontata da settembre in poi, quando verranno fatti i conti delle perdite della stagione. Non siamo qui a rattristarvi più del dovuto, ma per darvi buone notizie e spiragli di luce.

Una viene dal Molise, la regione probabilmente più bistrattata di tutta Italia, a pari merito con la Basilicata, e spesso tacciata ironicamente di non esistere neppure. Con l’iniziativa Regalati il Molise, l’associazione Amici del Morrutto, in collaborazione col Comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso), ha deciso di promuovere una vacanza gratuita, e in un giorno sono già arrivate centinaia di richieste da tutto il mondo.

Gli abitanti dei centri e dei piccoli borghi del Molise, metteranno a disposizione nelle loro case, 40 soggiorni gratuiti di una settimana ciascuno, per far conoscere paesi bellissimi che nessuno prende in considerazione per le ferie. L’obiettivo è creare una rete di ospitalità a costo zero in tutta la regione, che conta molte abitazioni sfitte o chiuse da anni.

Questa la dichiarazione degli organizzatori: “Chi sceglierà di accettare questa ‘scommessa’ scoprirà un paese con una qualità della vita eccellente, dove tutto è ancora scandito dalla natura che circonda il borgo, un borgo che si trova tra l’altro in una posizione strategica, a 40 minuti dal mare e dalla montagna, a 2 ore da Roma e da Napoli”.

Se volete imitare i molti vacanzieri esteri che hanno già fatto domanda, e candidarvi per una vacanza gratuita nel Molise dei borghi medievali immersi nella natura, dovete visitare il sito ufficiale dell’iniziativa e compilare il modulo da inviare via email entro il 20 settembre 2020, data della fine dell’iniziativa. Un modo per far girare l’economia della regione e anche dei vacanzieri, venendosi incontro e viaggiando alla scoperta dell’Italia dimenticata.

