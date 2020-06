Progetto COLIVING a Luserna in Trentino: case gratis in cambio di volontariato per 4 anni

Trentino, Luserna, 258 abitanti in provincia di Trento. Tra Folgaria, Lavarone e Passo di Vezzana: un paesino a 1350 metri circondato dal verde, in mezzo ai monti e immerso nel silenzio, dove si respira l’aria pulita di montagna. Grazie al progetto “COLIVING, collaborare, condividere“, fino al 3 agosto si può partecipare al bando per richiedere il trasferimento in questo piccolo villaggio. Il comune metterà a disposizione gratuitamente alcune abitazioni, in cambio di atti di volontariato utili a garantire il benessere collettivo.

Il progetto nasce dalla necessità di ripopolare quest’isola linguistica cimbra, “puntando ad invertire le tendenze di spopolamento della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri” e di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, “offrendo alle giovani famiglie le condizioni ideali per diventare autonome, costruire un progetto di vita di coppia e contribuire allo sviluppo e alla vita di un territorio montano”, come si legge nel comunicato ufficiale.

Il bando scadrà il 3 agosto ed è rivolto a quattro giovani nuclei famigliari, con o senza figli, purché abbiano meno di 40 anni, non risiedano nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri da almeno due anni e purché ogni nucleo raggiunga un reddito minimo.

I nuclei famigliari che risulteranno assegnatari degli alloggi avranno a disposizione gratuitamente per quattro anni quattro abitazioni, di cui dovranno pagare solo le spese relative alle utenze, ma saranno tenuti a “partecipare alle attività di co-progettazione, monitoraggio e attuazione del proprio progetto abitativo di comunità, con la supervisione di Fondazione Franco Demarchi“, sulla base delle competenze di ognuno e per il benessere della comunità.

A Luserna la maggior parte della popolazione parla il cimbro, un idioma germanico di origine bavarese: una vera a propria lingua che sopravvive in questo piccolo villaggio da oltre mille anni e diffusa in altre zone tra Trentino e Veneto. Nonostante questo piccolo particolare (d’altronde, la lingua si impara) se senti di cambiare vita per i prossimi quattro anni, Luserna fa al caso tuo.

Qui il bando. Per altre info: Altipiani Cimbri, Comune di Luserna

