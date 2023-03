Slovenia: la destinazione più green d’Europa 2023

Da tempo leader nel turismo sostenibile, la Slovenia ha inaugurato un nuovo itinerario cicloturistico che attraversa paesaggi mozzafiato, facendo tappa in fattorie, vigneti, caseifici e ristoranti stellati.

È stata ribattezzata Green Gourmet Route e se sei un’appassionato della vita all’aria aperta, del buon cibo e delle esperienze genuine, è la destinazione perfetta per te!

Si tratta di un tour in bicicletta, ideato secondo i principi del turismo responsabile e sostenibile. Durante questo tragitto infatti, avrai modo di pernottare in deliziosi hotel a conduzione familiare o pensioni, immersi nel verde della campagna e di assaggiare piatti tipici locali con prodotti a Km zero.

Prima di cominciare il viaggio

Molti viaggiatori sottovalutano un aspetto molto importante prima di affrontare un viaggio all’interno di questo Paese ovvero: l’acquisto della nuova vignetta digitale.

Come accade in diversi paesi dell’Unione Europea, anche la Slovenia possiede un sistema particolare di pedaggi stradali, conosciuto come: vignetta (o bollo) autostradale. Si tratta di un’imposta obbligatoria per potersi muovere legalmente con un veicolo a motore (che sia moto, auto o van) all’interno dei suoi confini.

Come funziona il nuovo pedaggio in Slovenia 2023?

A partire dal 2022 questo sistema di pedaggio è stato completamente digitalizzato, trasformando il vecchio bollino adesivo che si attaccava al parabrezza con una nuovo bollino digitale, acquistabile esclusivamente online tramite dei siti certificati.

Il percorso

L’itinerario ha una durata di circa 11 giorni e una lunghezza di 419 km ma, cosa più importante e che lo rende davvero unico nel suo genere è che tocca solamente destinazioni certificate Slovenia Green.

Ogni giorno è prevista una tappa diversa, iniziando da Lubiana (la capitale) e utilizzando il comodo sistema ferroviario del Paese, si raggiunge la Valle dell’Isonzo, incorniciata dalle Alpi.

Da qui inizia la vera avventura.

A bordo della tua bicicletta portai addentrarti fino alla Valle del Vipacco e successivamente attraverso la regione del Carso da dove potrai prendere un altro treno che ti condurrà verso est.

Dopo aver esplorato la regione del fiume Sava, il percorso si snoda verso nord, direzione Ptuj, lungo un altro fiume, il Drava.

Il percorso si conclude a Maribor, splendida cittadina caratterizzata da un’atmosfera colorata ed eccellenti esperienze culinarie.

É un percorso mediamente impegnativo che richiede una discreta preparazione tecnica, poiché attraversa zone con diverse altitudini (comprese fra i 60 – 1.300 M) e dalla diversa morfologia.

Si tratta di un viaggio abbastanza lungo ma, a passo d’uomo, che mira a farti assaporare con calma le bellezze delle zone rurali, dai paesaggi, al cibo genuino fino, naturalmente, ai suoi meravigliosi abitanti.

Un assaggio

La cucina slovena è considerata tra le migliori al mondo, al pari di quella italiana, con piatti che puntano alla qualità e ad accontentare i gusti di diversi palati.

Le sue ricette prendono ispirazione da una lunga e antica tradizione che unisce prodotti di vari settori ma, uniti dal principio della sostenibilità. Per questo motivo non deve sorpenderti se, durante il tuo viaggio incontrerai diversi ristoranti stellati Michelin (ad oggi ne esistono ben 57 disseminati in tutto il Paese).

È consigliabile affrontare questo itinerario a partire da Aprile fino a Ottobre, quando il clima è più mite quindi, se vuoi vivere sulla tua pelle un tipo di turismo sano e sostenibile, inizia ad organizzarti!