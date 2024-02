Viaggiare risparmiando: come prenotare spendendo meno

Pianificare un viaggio è senza dubbio entusiasmante e anima lo spirito di tutti noi: la scelta della meta, la selezione dei compagni di viaggio, la ricerca dei posti più belli e unici da visitare… Di solito ci si prefigge un budget entro cui voler rimanere per tutta l’organizzazione dell’esperienza, tuttavia, anche il miglior programma può rivelarsi più costoso nella realtà dei fatti, causando così lo sforamento del budget iniziale. Fortunatamente, ci sono diversi modi per risparmiare denaro senza compromettere la qualità dell’esperienza di viaggio e qui condividiamo alcuni consigli efficaci per ridurre le spese durante la fase di prenotazione.

Il primo trucchetto per risparmiare denaro è pianificare il viaggio con largo anticipo. Le tariffe aeree e degli alloggi tendono ad aumentare man mano che ci si avvicina alla data di partenza, anche a causa della ridotta disponibilità, e, dunque, cercare e prenotare i voli e le abitazioni con largo anticipo può garantire spese più leggere.

In molte occasioni sono le stesse compagnie aeree, hotel o agenzie di viaggio ad andare incontro ai viaggiatori, grazie a offerte speciali o sconti per chi prenota in anticipo, ma anche tramite programmi di fidelizzazione, che possono concedere vantaggi significativi. Iscriversi alle newsletter o attivare le notifiche delle app delle varie compagnie è un altro piccolo segreto per ricevere tempestivamente le promozioni, riducendo i costi complessivi dei viaggi futuri.

Un altro fattore fondamentale per cercare di spendere il meno possibile riguarda l’essere flessibili con le date di viaggio e le destinazioni. Le tariffe dei voli e degli alloggi possono variare notevolmente a seconda della stagione e della popolarità della destinazione.È fondamentale, quindi, fare una prima ricerca approfondita sulle possibili mete, per poi utilizzare strumenti di confronto prezzi o siti web che offrono opzioni di ricerca flessibili, in modo da individuare le migliori offerte. Un esempio è Skyscanner, che offre la possibilità di selezionare addirittura un intero mese per scovare le date di viaggio più economiche possibili.

Un recente studio ha svolto un’analisi per individuare il giorno della settimana e gli orari migliori per prenotare un volo. Il weekend è assolutamente da escludere, in favore del martedì, che è il giorno più conveniente e, per ridurre ancora di più le spese, è emerso che gli orari notturni siano i più competitivi, per via dello scarso traffico sul web e delle poche ricerche da parte degli utenti.

Un altro segreto che può comportare significativi risparmi sui costi è viaggiare in bassa stagione, perché le tariffe aeree e gli alloggi tendono ad essere più convenienti durante i periodi di bassa affluenza turistica, consentendo di risparmiare denaro senza dover rinunciare alla qualità dell’esperienza di viaggio.

L’alta stagione di una località, non necessariamente è l’alta stagione di un’altra. Ad esempio, se fine luglio e agosto costituiscono il periodo più intenso per prenotare una vacanza nelle principali mete estive europee, non si può dire lo stesso per mete come Zanzibar o Dubai, che, al contrario, subiscono un calo turistico notevole in quei mesi.

C’è poi la questione dell’alloggio, che, soprattutto in mete gettonate, può essere difficile da trovare. Una soluzione conveniente può essere quella di valutare opzioni di alloggio alternative, come case vacanze, bed and breakfast o ostelli, che solitamente offrono tariffe più convenienti ed esperienze più autentiche e uniche rispetto agli hotel tradizionali.

Negli ultimi anni, grazie anche alla crescente popolarità del fenomeno del nomadismo digitale, sono nate modalità di alloggio innovative, in cui i padroni di casa mettono a disposizione di viaggiatori da tutto il mondo posti letto in cambio di servizi come house-sitting, pet-sitting o anche solo per condividere esperienze di vita e conoscere persone nuove.

Risparmiare denaro durante la prenotazione di un viaggio richiede una certa pianificazione e attenzione ai dettagli, ma può essere fatto con successo senza compromettere la qualità dell’esperienza di viaggio. Utilizzando questi consigli efficaci, è possibile godersi un viaggio memorabile senza spendere una fortuna.