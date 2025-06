Negli ultimi anni, la sicurezza aerea è diventata una priorità assoluta per le compagnie aeree e le autorità internazionali. Le regole sui bagagli sono state costantemente aggiornate per affrontare le nuove sfide e garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo.

Recentemente, compagnie come Ryanair e Aer Lingus hanno annunciato divieti più severi riguardo a determinati oggetti che non potranno più essere trasportati neanche nel bagaglio a mano. Questo articolo esplorerà nel dettaglio quali sono questi nuovi divieti e perché è fondamentale rispettarli.

Nuovi divieti per i voli: non puoi più portarli con te

Le ultime comunicazioni delle compagnie aeree hanno portato all’attenzione un elenco di sette oggetti che i passeggeri devono assolutamente evitare di portare con sé. Tra questi, le batterie al litio e i power bank sono al centro delle nuove restrizioni. Questi dispositivi, utilizzati per ricaricare smartphone e altri apparecchi elettronici, sono stati coinvolti in diversi incidenti aerei a causa del loro potenziale di surriscaldamento e incendio. Le compagnie aeree come Korean Air e Singapore Airlines hanno già imposto divieti simili, e ora Aer Lingus ha seguito l’esempio, estendendo le limitazioni anche ai bagagli a mano.

Secondo le autorità internazionali per la sicurezza aerea, i seguenti oggetti sono categoricamente vietati nei bagagli da stiva e, in molti casi, anche in quelli a mano:

Power bank e caricatori portatili

Batterie di ricambio per laptop e computer non inserite nel dispositivo

Batterie al litio metallico

Batterie al litio sciolte

Sigarette elettroniche

Pile a combustibile

Batterie wet

Questi divieti non sono solo una questione di regole interne delle compagnie aeree, ma sono stabiliti anche da normative europee e internazionali che mirano a garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Ryanair ha chiarito che a bordo dei suoi aerei sono vietati numerosi oggetti considerati pericolosi. Tra questi, troviamo:

Pistole e armi da fuoco, comprese le repliche

Oggetti appuntiti, come coltelli e forbici

Oggetti contundenti, come mazze da baseball e racchette da tennis

Esplosivi e sostanze infiammabili, che possono compromettere la sicurezza del volo

Sostanze chimiche tossiche

Inoltre, per quanto riguarda i bagagli in stiva, Ryanair ha posto divieti aggiuntivi su:

Sigarette elettroniche

Esplosivi e detonatori

Dispositivi alimentati a litio, come smartphone e tablet

Gas, compresi propano e butano

Liquidi infiammabili

È interessante notare che Ryanair consente il trasporto delle ceneri umane, a condizione che siano sigillate in un’urna e accompagnate da un certificato di morte e cremazione. Questo mostra come le normative possano variare e come sia importante consultare sempre le linee guida specifiche della compagnia aerea.

Anche Aer Lingus ha una politica rigorosa riguardo agli oggetti vietati. Tra questi troviamo:

Accendini, fiammiferi e simili

Liquidi infiammabili

Sostanze tossiche e ossidanti

Gas compressi e materiali radioattivi

Esplosivi e munizioni

Batterie al litio e power bank

Sostanze infettive

Queste restrizioni sono in linea con le normative europee e globali, dimostrando come le compagnie aeree siano unite nell’adottare misure di sicurezza più severe per proteggere passeggeri ed equipaggio. Nonostante le differenze tra le varie compagnie, la tendenza è quella di allinearsi a standard comuni, soprattutto per quanto riguarda oggetti potenzialmente pericolosi.

La crescente attenzione verso la sicurezza aerea è il risultato di anni di incidenti e minacce, che hanno portato a una revisione delle politiche di sicurezza. Le compagnie aeree devono bilanciare il desiderio di offrire un servizio di alta qualità con l’obbligo di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Ogni passeggero ha la responsabilità di informarsi sui divieti e di rispettarli, non solo per evitare problemi durante il check-in, ma anche per contribuire a un ambiente di volo più sicuro.

Con l’aumento della tecnologia e l’uso diffuso di dispositivi elettronici, è probabile che le normative continueranno a evolversi. È quindi fondamentale che i viaggiatori si mantengano aggiornati sulle ultime novità riguardanti il trasporto di oggetti nei bagagli a mano e da stiva, in modo da evitare sorprese sgradite all’aeroporto. Inoltre, ogni compagnia aerea potrebbe avere regole diverse a seconda delle tratte e delle specifiche normative locali, rendendo ancora più importante la consultazione delle informazioni ufficiali prima di partire.