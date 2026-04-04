L’avventura di Riccardo Calafiori all’Arsenal potrebbe essere prossima alla parola fine. Dopo la recente eliminazione dell’Italia nella corsa ai Mondiali, uno scenario che ha lasciato un po’ di scetticismo nei confronti di alcuni giocatori, il difensore azzurro sembra aver iniziato a guardarsi intorno, con un mercato che ora potrebbe portarlo lontano dai Gunners. Non è una semplice voce: ci sarebbero club interessati a riprenderlo, soprattutto se la sua posizione dovesse consolidarsi come una di quelle non centrali nel progetto tecnico dei londinesi.

Calafiori, classe 2002, è arrivato in Premier League con molte aspettative dopo aver mostrato qualità importanti in Serie A, eppure in Inghilterra non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare fisso, anche per via della concorrenza feroce nel reparto difensivo dell’Arsenal. La sensazione, stando alle ultime indiscrezioni riportate da CaughtOffside, è che il giocatore abbia aperto alla possibilità di un trasferimento, con il mercato italiano e inglese che iniziano a guardare nella sua direzione offrendo piazze diverse dove potrebbe rilanciarsi, trovando minuti e fiducia mancati finora.

Inter e Chelsea per Calafiori

Quelle che fino a qualche tempo fa erano semplici speculazioni potrebbero prendere forma nelle prossime settimane: tra le squadre che stanno seguendo con attenzione la situazione del difensore c’è l’Inter, pronta a monitorare ogni sviluppo per rinforzare una retroguardia che ricerca equilibrio e versatilità, visto anche il possibile addio di Alessandro Bastoni, nel mirino del Barcellona. Ma non solo: anche il Chelsea sarebbe sulle sue tracce, affascinato dalla possibilità di aggiungere un giovane di prospettiva alla rosa, uno che abbia già sperimentato palcoscenici importanti e che possa crescere sotto la guida di un allenatore disposto a dargli fiducia. Se l’Inter resta un’opzione radicata nel mercato italiano, il Chelsea rappresenterebbe un’alternativa che terrebbe Calafiori in Premier League, ma con maggiore possibilità di mettersi in mostra. La competitività delle due piste riflette la dinamica fluida del mercato, dove le idee cambiano velocemente e dove chi non riesce a imporsi in una squadra può diventare la carta giusta per un’altra.

Questa doppia attenzione, da Milano e Londra, potrebbe trasformarsi per Calafiori in una vera occasione per rilanciare la carriera, soprattutto se dovesse trovare continuità di impiego e un ruolo definito, qualcosa che all’Arsenal finora gli è mancato. È chiaro che un trasferimento non si concretizza da un giorno all’altro: ci sono contratti, spese, valutazioni tecniche e pure la volontà degli allenatori da rispettare. Ma l’idea di una sua partenza, con Inter e Chelsea in fila per lui, restituisce l’immagine di un calciatore che non è stato scartato bensì riconsiderato altrove, dove le esigenze di campo possono essere diverse.