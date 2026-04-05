In molti casi, infatti, la diagnosi può essere errata per anni, con trattamenti inefficaci che rallentano il processo di cura. Il dottor Michał Opielka, psichiatra e responsabile del Centro di Salute Mentale dell’Ospedale Specializzato di Chorzów, spiega perché il disturbo bipolare viene talvolta confuso con la depressione e come i pazienti possano rimanere senza una diagnosi corretta anche per oltre dieci anni.

Il disturbo bipolare si manifesta principalmente con episodi alternati di depressione e stati euforici, come la mania e l’ipomania. Questi cambiamenti estremi dell’umore e dell’energia creano difficoltà nel funzionamento quotidiano, sia sul piano fisico che psicologico. La fase maniacale è caratterizzata da una forte euforia, una spinta esagerata verso l’attività, la riduzione del bisogno di sonno e, nei casi più gravi, da sintomi psicotici come i deliri di grandezza. Al contrario, la depressione si traduce in una drammatica perdita di energia, un senso di disperazione e pensieri suicidi.

Tuttavia, il disturbo bipolare si presenta in diverse forme: il tipo I è dominato da episodi maniacali, mentre nel tipo II sono prevalenti gli episodi di ipomania, una forma meno grave di mania, e la depressione. Ma c’è una complicazione in più: gli “stati misti”, dove i sintomi depressivi e maniacali si manifestano contemporaneamente, rendendo ancora più difficile la diagnosi.

Le difficoltà nella diagnosi: un errore che può durare anni

Il problema principale è che i pazienti spesso si rivolgono al medico solo quando si trovano in uno stato depressivo, che può essere confuso con la depressione unipolare. Gli episodi di ipomania, infatti, vengono spesso minimizzati, considerati come periodi di “maggiore produttività”, e quindi non vengono percepiti come problematici. Di conseguenza, non si cerca aiuto e la diagnosi arriva con un ritardo che può durare anche oltre dieci anni.

“Molti pazienti che sperimentano episodi di ipomania non si rendono conto di avere un problema”, afferma il dottor Opielka. “Anzi, si sentono soddisfatti della loro condizione e non sono inclini a chiedere aiuto, il che contribuisce agli errori diagnostici.”

Quando il disturbo bipolare non viene trattato adeguatamente, le conseguenze possono essere devastanti. Durante gli episodi maniacali, i pazienti mostrano una grave carenza di giudizio e una marcata impulsività, che li porta a compiere azioni rischiose, come spese eccessive, impegni finanziari azzardati o comportamenti sessuali pericolosi. Inoltre, la depressione cronica riduce significativamente la qualità della vita, con episodi che si ripetono frequentemente.

Nonostante i periodi di mania siano più evidenti, è la depressione a rappresentare il vero ostacolo per il benessere del paziente, ed è proprio la depressione che ha il maggiore impatto sulla vita quotidiana. Una diagnosi sbagliata e un trattamento inadeguato non solo non portano a miglioramenti, ma possono anche destabilizzare ulteriormente l’umore del paziente, aumentando il rischio di suicidio. Si stima che tra il 15 e il 20% delle persone con disturbo bipolare muoiano per suicidio, con il rischio maggiore che si presenta durante gli episodi depressivi e misti.

La gestione del disturbo bipolare richiede una combinazione di farmacoterapia e psicoterapia. I farmaci stabilizzatori dell’umore, come il litio e altri stabilizzatori, sono alla base del trattamento, insieme a interventi psicoterapici che aiutano i pazienti a gestire il disturbo e a mantenere un equilibrio emotivo. Tuttavia, uno dei maggiori ostacoli nel trattamento è che molti pazienti, durante gli episodi di ipomania, tendono ad interrompere la terapia, sentendosi “troppo bene”, ma questo comportamento porta inevitabilmente a ricadute.

Inoltre, il supporto da parte dei familiari e delle persone care è fondamentale. Spesso, sono i familiari i primi a notare i cambiamenti nei comportamenti dei pazienti, in particolare durante la fase maniacale. La diagnosi precoce e l’intervento tempestivo sono cruciali per limitare le conseguenze del disturbo e gestire meglio gli episodi di ricaduta.

Un impegno per la salute mentale

La Giornata Mondiale del Disturbo Bipolare, celebrata il 30 marzo, è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità di questa malattia e sull’importanza di una diagnosi precoce. Si stima che il disturbo bipolare colpisca tra il 6 e l’11% della popolazione mondiale, con l’esordio dei sintomi che avviene solitamente prima dei 40 anni. Il trattamento precoce è fondamentale per evitare le complicazioni gravi di questa patologia.

Per chi ha bisogno di supporto, esistono centri di assistenza come il Centro di Supporto per Adulti in Crisi Mentale, attivo 24 ore su 24 al numero 800-70-22-22, oltre a servizi di emergenza sanitaria come il numero 112. Il disturbo bipolare non è una condanna definitiva. Con il trattamento giusto e un sostegno adeguato, i pazienti possono migliorare la loro qualità di vita e ridurre al minimo il rischio di ricadute.