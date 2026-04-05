Il mercato della Formula 1 potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione a partire dall’estate 2026. Max Verstappen, quattro volte consecutive campione del mondo e pilota di punta della Red Bull, potrebbe infatti liberarsi dal contratto con la squadra a causa di una clausola che gli permetterebbe di lasciare la scuderia alla fine della stagione 2026. Una notizia che ha fatto tremare i vertici della Red Bull, ma che ha scatenato anche l’interesse di alcune delle scuderie più potenti della griglia.

La clausola che scuote il paddock

Secondo quanto riportato da The Telegraph, Verstappen avrebbe una clausola nel suo contratto che gli consentirebbe di uscire dalla Red Bull in estate se non dovesse trovarsi in una delle prime due posizioni del Mondiale piloti. Questo dettaglio, che inizialmente era sfuggito a molti, potrebbe avere un impatto enorme sulla F1, poiché aprirebbe uno scenario che vedrebbe il pilota olandese, uno dei più forti della storia recente della Formula 1, libero di scegliere il suo futuro. Una mossa che non solo minaccia di cambiare gli equilibri all’interno del team austriaco, ma che alimenta anche le voci di un’asta tra scuderie rivali, desiderose di aggiudicarsi un pilota che ha dimostrato di essere in grado di dominare la scena internazionale.

I top team sulle tracce di Verstappen

Con la possibilità di firmare con qualsiasi squadra, Verstappen si ritrova al centro di un possibile duello tra due delle scuderie più potenti della F1. Da un lato, la Mercedes, che potrebbe finalmente riuscire ad attrarre il campione olandese, completando un ciclo che la vedrebbe di nuovo protagonista con una combinazione perfetta di vettura e pilota. Dall’altro, l’Aston Martin, alla ricerca di un pilota di punta che possa portarla ai vertici dopo anni di alti e bassi, potrebbe essere disposta a fare qualsiasi cosa per accogliere Verstappen, puntando sulla sua fame di vittorie e sul suo carisma.

L’estate è ancora lontana, ma i riflessi di questa possibilità si faranno sentire già nei prossimi mesi. Se Verstappen decidesse davvero di attivare la clausola e cercare nuove sfide, il mercato della Formula 1 si infiammerebbe come mai prima. La concorrenza per il campione olandese sarà accesa e non è detto che i top team riusciranno ad accontentare le sue richieste, mettendo in gioco non solo ingenti risorse economiche, ma anche la propria strategia sportiva.