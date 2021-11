La popolarità dei mobile games

Ad oggi i mobile games hanno un’enorme popolarità tra i giovani. Questi giochi sono diventati un’occasione, ma anche una scusa, per trascorrere il tempo libero e per prendersi una pausa dal lavoro.

La popolarità dei giochi è così alta che per i ragazzi giocare su mobile non è un problema, ma una forma di divertimento. I giochi disponibili online sono molti e spesso anche gratuiti e diffusi in ogni angolo del mondo. La loro popolarità è cresciuta notevolmente durante la pandemia di covid e attualmente su internet è possible trovare portali con tantissime attività d’intrattenimento che si possono fare, sia per i più piccoli, sia per i più adulti.

Come se non fosse abbastanza, uno dei motivi principali per cui i mobile games vengono sviluppati è perché richiedono meno tempo per essere realizzati, sono più economici e hanno più probabilità di essere utilizzati da più persone. I giochi per console comportano un maggiore esborso di soldi da parte del giocatore, quindi spesso possono permettersi persone con un certo reddito. Al contrario, il mercato dei mobile games è più ampio e si rivolge a una gamma più ampia di giocatori, compresi quelli che probabilmente non si considerano giocatori. I mobile games non sono visti da alcuni come una forma di gioco, ma come una forma di utilizzo del telefono per passare il tempo.

Il principale vantaggio dei mobile games è che mentre la funzione del gioco su console è quella di fornire un’esperienza di gioco, il gioco per Android ad esempio è un modo per passare il tempo. La distinzione significa che è aperto a più persone, il che a sua volta significa che ci sono più soldi a disposizione. I mobile games vedranno probabilmente un aumento – e probabilmente attireranno un pubblico ancora più grande. Prima invece non esistevano, perché ovviamente la tecnologia doveva ancora arrivare a quei livelli. L’industria di questo settore ha vissuto un enorme boom nel 21° secolo, grazie alla popolarità dei telefoni cellulari e all’ascesa delle aziende di sviluppo di mobile games. È diventato un mezzo popolare per molte aziende per guadagnare profitti, in cima alla quale c’è Tencent Gaming, con un fatturato di 4.641 milioni di dollari. Tencent mette in ombra colossi come Microsoft, Apple e Sony, con il suo gioco PUBG mobile.

Visto che non possiamo ancora fare un quadro del 2021 completo, dobbiamo ancora basarci sui dati dell’anno scorso. L’anno 2020 è stato grande finora per Tencent, la società di sviluppo di mobile games dietro PUBG mobile e Honor of Kings, entrambi i quali occupano i primi due posti nella lista dei giochi più redditizi del 2020, attraverso entrambe le piattaforme iOS e Android. PUBG mobile ha generato 151,3 milioni di dollari di entrate, mentre Honor of Kings ha fatto 151,3 milioni di dollari, segnando un tasso di crescita del 25% anno su anno rispetto a gennaio 2019.

Per quanto riguarda il gioco online, vi ricordiamo di affidarvi sempre e solo a piattaforme che rispettano le normative nazionali e che sono ufficialmente registrate nell’apposito elenco, onde evitare spiacevoli sorprese.

Quindi come funziona il guadagno e la promozione di questi games?

Dipende in gran parte dal tipo di gioco che si sviluppa, dal pubblico, dal mercato e dal target che scegliete di avere. Se il tuo gioco è uno dei giochi di maggior incasso, allora farete decine di milioni di dollari di entrate o anche centinaia di milioni di dollari. Non esiste nessuna scienza esatta, quindi vi consigliamo di tenere costantemente controllati I trend, che cambiano molto velocemente nel corso del tempo.