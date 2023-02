10 Benefici dello yoga che non ti aspettavi

Secondo recenti ricerche in Italia ci sono oltre 1,5 milioni di persone che praticano yoga con continuità. Rispetto al passato si tratta di numeri in ascesa, che dimostrano che sempre più italiani guardano allo yoga come a una disciplina seria e non a una moda passeggera. Se non hai mai praticato yoga e ti stai chiedendo il perché questa disciplina abbia così tanto successo, sei arrivato nel posto giusto. Non ci perderemo in lunghe filippiche tirando in ballo le filosofie orientali che sono dietro tale disciplina: non perché non siano importanti, sia chiaro, ma perché riteniamo che possano non essere “attraenti” per i neofiti. In queste righe baderemo molto più al sodo, elencandoti ben 10 benefici certificati dello yoga.

Rafforza ossa e muscoli

Vogliamo iniziare da uno dei vantaggi meno noti dello yoga, direttamente riconducibile alla nostra forma fisica. Come ben sai, fare movimento aiuta i muscoli e rafforza le ossa. A tale assunto lo yoga non fa alcuna eccezione, anzi. Se fino a oggi hai pensato allo yoga come a una serie di esercizi molto leggeri e dediti solo al relax, ti comunichiamo che sei completamente fuori strada. Del resto, in alcune posizioni sei costretto a sfruttare tutto il tuo peso corporeo, il che si riverbera sulla tua condizione fisica. Molti studi, inoltre, hanno confermato che lo yoga rafforza le ossa e aiuta a tenerti in forma, con i maggiori benefici che si sono registrati nelle donne pre e post menopausa. Se ti affidi a un insegnante competente, inoltre, lo yoga si può rivelare un toccasana se soffri di osteoporosi.

Tiene il peso corporeo sotto controllo

Si tratta di una conseguenza logica del beneficio che ti abbiamo precedentemente descritto: rafforzando muscoli ovviamente si migliora la massa muscolare, che se aumentata permette di tenere il peso sotto controllo. Del resto, lo yoga prevede esercizi a corpo libero, va da sé che il movimento aiuta a tenersi in forma. Tuttavia, il concetto di tenere il peso sotto controllo per lo yoga non è un discorso solo meramente aerobico. Come avremo modo di vedere più avanti, lo yoga favorisce anche la riduzione dello stress, che ha fra le sue controindicazioni proprio quella di aumentare l’appetito nei soggetti particolarmente stressati. Oltre a questo, gli esercizi di yoga ti aiutano ad avere un’immagine migliore di te, grazie alla quale non scapperai più verso il cibo per sfogare le tue frustrazioni.

Aiuta il cuore

Sempre rimanendo nell’ambito dei benefici meno noti dello yoga, probabilmente sarai sorpreso di sapere che questa disciplina è un toccasana anche per il cuore. In pratica lo yoga assicura gli stessi vantaggi dell’attività aerobica, quali il miglioramento della frequenza cardiaca e l’abbassamento di colesterolo e pressione arteriosa. Negli Stati Unici sempre più ospedali prescrivono lo yoga come riabilitazione post intervento per tutti i pazienti che si sono sottoposti all’impianto di un bypass orto-coronarico.

Migliora la qualità del sonno

Beneficio già più famoso rispetto ai precedenti è quello che vede lo yoga come prezioso alleato per un’ottima qualità del sonno. Nello specifico, la pratica dello yoga ti permette di essere consapevole di tutti quei motivi inconsci che minano la qualità delle tue dormite. È stato dimostrato che, a parità di ore di sonno, coloro che praticano lo yoga si svegliano molto più riposati. I vantaggi sono poi ancor più evidenti se fai parte di quella categoria di persone che per dormire hanno bisogno di “aiuti esterni” come sonniferi o integratori naturali: con un po’ di yoga potrai fare definitivamente a meno di queste sostanze.

Favorisce la produzione di antiossidanti naturali

Se sei fra i pochi che ancora non li conoscono, gli antiossidanti sono degli elementi naturali che combattono i radicali liberi, ovvero sostanze chimiche che circolano nel nostro sangue che creano diversi danni a cellule, tessuti e DNA. Gli antiossidanti naturali sono presenti nei sistemi difesa del nostro corpo, e grazie allo yoga ne viene incrementata la produzione.

Combatte lo stress

Il beneficio forse più famoso di tutti dello yoga è probabilmente quello legato alla riduzione dello stress. Le condizioni patologiche condizionate dallo stress sono probabilmente quelle che più connotano i tempi che viviamo, dove si va sempre di fretta, il tempo per sé stessi è sempre di meno e la routine quotidiana finisce per schiacciarci. Quando si parla di stress, inoltre, non si intende un concetto astratto: quando vivi situazioni particolarmente stressanti il tuo corpo produce dei veri e propri ormoni dello stress, che se presenti in maniera eccessiva possono poi provocare danni e creare diverse patologie. Lo yoga in questo caso funge come “altro piatto della bilancia”: in pratica gli esercizi di meditazione favoriscono l’attivazione del sistema parasimpatico, che a propria volta produce sostanze nel nostro organismo che “bilanciano” gli ormoni delle stress e ne annullano gli effetti. In questo modo il tuo corpo torna nelle condizioni migliori possibili, con il massimo relax.

Rende il cervello più attivo

Sapevi che lo yoga fa bene anche al tuo cervello? Non parliamo solo a livello spirituale, intendiamo proprio benefici fisici alla tua “materia grigia”. Devi sapere che il nostro cervello è dotato di una “plasticità cerebrale”, che in pratica gli permette di modificarsi sulla base delle esperienze che hai vissuto nella tua vita. Questa plasticità cerebrale agisce anche sulle dimensioni del cervello, che con l’andare degli anni si fa progressivamente più piccolo. Si tratta in realtà di un processo irreversibile al quale siamo tutti “condannati” Lo yoga non fa altro che stimolare il cervello: più è stimolato, meno veloce sarà il processo di rimpicciolimento della materia grigia. Studi scientifici hanno dimostrato che gli esercizi di yoga stimolano maggiormente l’emisfero sinistro del cervello, quello più razionale.

Migliora il sistema immunitario

Lo yoga riesce ad avere benefici perfino sul tuo sistema immunitario. Nello specifico, fare esercizi di meditazione favorisce la produzione nel tuo corpo di proteine antinfiammatorie, che sono un valido alleato del tuo sistema immunitario. Fai conto che batteri e virus causano infiammazioni al nostro organismo, quindi queste proteine facilitano di molto il compito di cellule immunitarie e globuli bianchi.

Rende più flessibili ed equilibrati

Fare continuamente esercizi di yoga alla lunga ti permette di allungare i tessuti connettivi, che sono quelli che regolano la tua flessibilità: in questo modo ti accorgerai che rispetto al passato il tuo corpo è molto più flessibile. Inoltre la meditazione favorisce la propriocezione, che è in pratica la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, soprattutto quando ci si muove. Essere più flessibili e avere una maggiore consapevolezza dei tuoi movimenti non sono solo vantaggi “fisici”, ma si riflettono positivamente anche sulla tua sfera emotiva, migliorando il tuo modo di relazionarti con gli altri.

Migliora i rapporti sessuali

Ci siamo tenuti la pietanza più succulenta per ultimo. Il decimo, ma sicuramente non ultimo, beneficio dello yoga agisce su uno degli aspetti più intimi e importanti di una persona: il sesso. Si tratta di una conseguenza di quello che abbiamo detto sinora: un corpo più flessibile e tonico gioco forza rende meglio durante le prestazioni amorose. Inoltre, sotto l’aspetto emotivo, lo yoga migliora l’interazione con il partner, il che ovviamente non può che giovare sotto le lenzuola.

Conclusioni

Se ti serviva un buon motivo per praticare lo yoga, in queste righe te ne abbiamo elencati 10. Ovviamente, come in tutte le cose, non puoi pretendere di confutare quanto abbiamo esposto sopra dopo una singola lezione di yoga. Per saggiare sul tuo corpo i benefici dello yoga devi praticare con continuità questi esercizi di meditazione: non dovrai aspettare però molto, ti basterà qualche settimana per vedere i primi risultati. Del resto, se ti trovi a leggere queste righe è perché probabilmente lo yoga è una disciplina che quantomeno stuzzica la tua curiosità: quindi perché non provare?