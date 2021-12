Come sbloccare e modificare documenti in formato PDF

Sei anche tu una di quelle sfortunate persone che almeno una volta nella vita ha dovuto combattere con un documento PDF impossibile da modificare?

Ti hanno chiesto di compilare un modulo, te lo hanno inviato via mail, ma non appena lo hai aperto hai realizzato che è in formato PDF e quindi non puoi fare nulla se non stamparlo, ma guarda caso non hai una stampante a portata di mano?

E poi, anche se la stampante ce l’avessi, funzionasse, non avesse la carta inceppata e l’inchiostro non fosse quasi finito, come la mettiamo dopo per rispedire indietro il documento firmato e compilato? Dovresti fare una foto, accertarti che la foto sia chiara, comprensibile, leggibile… Spesso, pur facendo una cosa del genere, ci rispondono dicendoci che non hanno accettato la fotografia del nostro documento inviato!

Insomma, un vero stress quotidiano, soprattutto per le persone che hanno a che fare spesso con moduli PDF da compilare e rispedire.

Questo succede se sei uno studente universitario, una persona che deve fare delle richieste presso uffici pubblici evitando però di andarci di persona, se lavori in contabilità, commercio, gli scenari sono davvero infiniti, in tantissime situazioni della vita quotidiana siamo costretti a dover combattere con questi dannati documenti in formato PDF immodificabili!

C’è stato qualcuno che evidentemente ha preso a cuore questo problema, chissà con quanti documenti PDF questo geniale inventore ha dovuto lottare prima di decidere che fosse davvero il caso di regalare al mondo una soluzione definitiva.

Per aiutarti in questo sgradito compito della lotta con i documenti PDF, in tuo soccorso arriva Wondershare PDFelement.

Tanto per iniziare il tuo viaggio verso la semplificazione, visita il sito ufficiale QUI.

Puoi scaricare Wondershare PDFelement semplicemente seguendo questo link e puoi lasciare che questo geniale aiutante risolva il tuo problema.

Ma purtroppo i tuoi problemi potrebbero non essere finiti qui! Ti sei mai trovato nella situazione in cui provi ad aprire un documento PDF ma ti viene chiesta una password?

A volte le persone che creano i documenti PDF inseriscono questa password di modifica senza nemmeno accorgersene, infatti spesso se chiedi a chi ti ha inviato il documento di darti la password, quella persona cascherà dalle nuvole, dicendoti che non ho la minima idea di cosa tu stia parlando!

Anche per questo problema c’è una soluzione molto semplice, grazie a Wondershare PDF Password Remover.

Puoi scaricarlo semplicemente seguendo questo link.

Ma come funzionano Wondershare PDFelement e Wondershare PDF Password Remover?

Diciamo la verità, è davvero semplice!

Wondershare PDFelement ti permette di modificare i testi, cambiare le immagini, aggiungere note, evidenziare, inserire caselle di testo, sbloccare i PDF e altre cose che potrebbe essere utile scrivere in un documento PDF.

Inoltre permette di convertire i documenti in PDF in altri formati di file modificabili, permette di modificare e convertire PDF scansionare ho scannerizzati grazie ad una tecnologia avanzata.

Wondershare PDF Password Remover è un programma che permette di rimuovere agevolmente la protezione dei PDF, eliminando le restrizioni relative a stampa, modifica e copia.

La password di apertura tuttavia non può essere il by passata e verrà comunque richiesta prima di passare alla funzione di rimozione della password di modifica.

Wondershare PDFelement e Wondershare PDF Password Remover sono due strumenti agili, semplici da usare, ma che davvero cambieranno la vita di chi ha a che fare con documenti PDF e alla necessità di modificarli semplicemente e senza sforzo.

Lascia fare il lavoro sporco ai tuoi due nuovi aiutanti, smetti di perdere tempo che potresti utilizzare per altre cose.

La tecnologia molto spesso è una alleata imbattibile, salva tempo, denaro, ma soprattutto risolve problemi che prima sembravano assolutamente irrisolvibili!