Spider-Man al Niguarda per fare del bene

Giovedì 30 dicembre alle ore 16 al Niguarda ci sarà un momento delizioso per tutti i fan dell’Uomo-Ragno (e non solo).

Una foto deliziosa

Quando mi è arrivato il comunicato stampa in redazione quasi non volevo crederci: Spider-Man, giovedì 30 dicembre alle ore 16, “atterrerà” all’Ospedale Niguarda di Milano per una delle cose più belle che da molti mesi a questa parte mi è capitato di leggere. Infatti l’occasione sarà oltremodo speciale visto che si tratterà della proiezione gratuita del film Spider-Man No Way Home presso la Sala di MediCinema del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (Blocco Nord piano -1). L’ingresso sarà libero su prenotazione fino a esaurimento posti: per assicurarsi un posto occorre scrivere a info@medicinema-italia.org.

Portare No Way Home nei reparti del Niguarda significa portare un po’ di allegria in ospedale per i piccoli pazienti che, sicuramente, ameranno le mirabolanti avventure dell’ultima fatica cinematografica di Spider-Man (a proposito qui la nostra recensione). Grande merito dell’iniziativa va al prode Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua instancabile presenza negli ospedali italiani si è guadagnato un importante riconoscimento consegnato dal presidente Mattarella e anche un’udienza in costume da papa Francesco.

La bellissima locandina dell’evento

Ma non finisce qui perché, forse, il momento più dolce sarà un attimo prima della proiezione del film. Infatti lo stesso Mattia, assieme ad altri valenti colleghi-ragni, porterà doni ai bambini ricoverati in pediatria. Ognuna delle piccole e piccoli pazienti riceverà un costume di Spider-Man grazie alla donazione da parte di Rubie’s e un dono speciale messo a disposizione da BrianzaLUG, comunità indipendente di amici e appassionati LEGO che distribuisce ai piccoli eroi ricoverati bellissimi set LEGO con l’obiettivo di donare un sorriso a tutti i bambini. Insomma un Natale speciale in nome della condivisione e della bontà (oltre che dell’Uomo-Ragno) in Niguarda.