I 5 migliori negozi vintage a Milano

Negli ultimi anni le occasioni di trovare e comprare vintage a Milano sono aumentate moltissimo. Milano non è più solo la città dello shopping di lusso, di viale della spiga e di Corso Vittorio Emanuele, ma anche del Vintage! In questo articolo vi parliamo dei 5 migliori negozi vintage a Milano, in realtà solo una minima parte delle infinite alternative che potete incontrare per la città.

Ogni weekend a Milano si trovano mercatini di ogni tipo (di cui abbiamo parlato in questo articolo) ma se non siete dei grandi amanti del “ravanare” esistono anche moltissimi negozi vintage. Basta individuare il proprio stile, l’epoca che si preferisce e si è in grado di selezionare il negozio più adatto ai propri gusti. L’importante, come sempre quando si parla di vintage, è avere pazienza, girare più negozi, perlustrare ed essere curiosi.

Se è la prima volta che ti avvicini al vintage, il modo giusto per iniziare è andare nei negozi. Puoi toccare con mano gli abiti, puoi provarli in tutta tranquillità, puoi farti consigliare dai negozianti e, a differenza dei mercatini, i capi sono maggiormente selezionati. In più, se non hai molta pazienza, non sei costretto a passare la maggior parte del tempo a “ravanare”, alla ricerca di un capo che ti soddisfi o che ti possa andar bene.

Se quindi ti trovi in Città ecco una lista dei 5 migliori negozi vintage a Milano.

1. Cavalli e Nastri

Cavalli e Nastri è IL negozio vintage di Milano. Uno dei negozi vintage più famosi della città.

Puoi trovare abiti dagli anni ‘20 fino agli anni 2000, con un’accuratissima selezione di capi d’abbigliamento per donne ma anche per uomini.

È nato negli anni ‘80, diventando punto di riferimento e d’ispirazione per stilisti.

È il negozio dedicato a voi se cercate capi esclusivi, raffinati e di grandi marchi di moda. Qui potete trovare bluse Pucci degli anni ’80 e persino l’iconico tailleur Chanel, perfetto per le occasioni importanti come la discussione di laurea.

Potete trovare pezzi unici, mescolare capi di diverse epoche per creare uno stile unico oppure visitare l’archivio se siete alla ricerca delle creazioni vintage più particolari.

Cavalli e nastri ha in tutto 3 negozi a Milano, qui potete trovare tutte le informazioni necessarie per sapere dove si trovano e quali sono gli orari di apertura.

2. Humana vintage

Humana Vintage è una catena di negozi di abbigliamento vintage e di seconda mano che possiede 3 negozi nella città di Milano.

Potete trovare qualsiasi tipologia di capo (in base alla stagione): scarpe, borse e gioielli, e anche una sezione dedicata alla moda maschile.

Humana Vintage fa per voi se avete le idee chiare su quello che state cercando, ma anche se non avete uno stile preciso come punto di riferimento. All’interno dei negozi potete trovare praticamente di tutto. Le relle sono stracolme di vestiti, divisi per tipologie per aiutare nella scelta, ed è molto probabile trattenersi nel negozio per almeno due ore senza rendersene conto.

I prezzi però sono molto bassi rispetto alla media e in alcune settimane si possono trovare promozioni molto vantaggiose.

3. Bivio Milano

Tra i 5 migliori negozi vintage a Milano non potevamo non citare Bivio Milano.

Bivio Milano è un negozio molto particolare che acquista capi d’abbigliamento da privati, in cambio di soldi o di un buono acquisto da spendere nel negozio. A stabilire il prezzo con cui il capo verrà venduto nel negozio è il privato stesso.

I pezzi vengono scelti con molta accuratezza e sono tutti capi “pre-posseduti” da altre persone. All’interno del negozio troverete abiti della stagione in corso, vintage o attuali, per uomo o per donna, di qualità e in ottime condizioni.

Molto interessante è l’opportunità di noleggiare abiti che devono essere utilizzati durante occasioni importanti come produzioni per il cinema o la televisione, ma anche servizi fotografici.

Bivio Milano possiede 3 negozi a Milano in Porta Ticinese e Porta Venezia. Ogni negozio possiede pezzi unici, questo vuol dire che potrete trovare capi diversi all’interno di ognuno.

4. Ambroeus Milano

Ambroeus Milano è un bellissimo negozio gestito da Ettore, Massimo e Giorgia.

Potete trovare capi vintage e di seconda mano in cerca di una seconda vita. I capi vengono selezionati accuratamente in base a due obiettivi: devono essere di qualità e non devono essere rovinati!

È il negozio che fa per voi se volete ricreare un outfit classico-informale risparmiando (perchè no) anche un po’ di soldi.

Da Ambroeus potete trovare abiti vintage e retro, di stilisti e designer famosi, ma anche di brand moderni legati alla grande distribuzione. Uomini non preoccupatevi: anche qui potrete trovare una sezione interamente dedicata a voi.

Come nel casi di Bivio Milano, anche Ambroeus raccoglie e acquista abiti usati, in cambio di una parte del guadagno ottenuto dalla vendita o di un codice sconto.

Se non vi trovate a Milano non c’è problema: Ambroeus possiede anche un negozio online così potrete acquistare comodamente ovunque voi vi troviate.

5. Groupies Vintage

Vi piacciono i look moderni e giovanili? Fate un salto da Groupies Vintage, un negozio ispirato alle sottoculture londinesi degli anni ‘70 e ‘80. Non a caso il nome del negozio si ispira alle Groupies, ragazze protagoniste della rivoluzione sessuale di quegli anni, e l’arredamento ricostruisce uno dei tantissimi backstage in cui solitamente le ragazze si radunavano per incontrare i loro idoli.

Potete trovare vintage, second hand, capi handmade e una ricca collezione di Levi’s. Alice saprà guidarvi nell’acquisto più adatto a voi.

Quali sono i pezzi forti del negozio? Le giacche di jeans e le felpe customizzate!

Groupies vintage è una garanzia per gli amanti del vintage, uscirete dal negozio super soddisfatti!