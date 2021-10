Dove acquistare il vintage: i migliori mercatini Vintage di Milano

Ormai non è più un segreto: il vintage è ovunque, trovarlo non è più un’ardua impresa e possedere un vestito usato sta diventando sempre più cool.

Qual è il modo migliore per avvicinarsi ed entrare in questo mondo? I mercatini del Vintage, e fortunatamente a Milano ne esistono moltissimi!

Decidere di acquistare capi vintage ha i suoi vantaggi:

1- è economico e spesso si riescono a trovare grandi affari

2- trovare capi di un buon tessuto come la seta o il cotone è molto semplice

3- si acquistano pezzi unici: non esiste il rischio, tralasciando rari casi, di incontrare qualcuno che ha il tuo stesso vestito

4- non sei obbligato a sottostare alle tendenze annuali dettate dalla moda e sei completamente libero di creare un tuo stile unico e personale

5- fai del bene all’ambiente

I luoghi in cui poter acquistare capi vintage sono ormai tantissimi: negozi fisici o online, applicazioni come Vinted o Depop, ma il modo migliore rimangono i mercatini.

Se ci pensate bene non sono poi tanto diversi dal tradizionale centro commerciale: si frequentano la domenica, mentre si acquista si è accompagnati dalla musica, ci sono stand dedicati al cibo e ogni giorno si trovano tantissimi negozianti da cui poter acquistare oggetti e vestiti di tipologie e stile diverso. Ovviamente a tutto questo dovrete poi aggiungere tutti i vantaggi del vintage: vi sfido a non trovare qualcosa che vi piaccia! Certo, dovrete avere pazienza, “ravanare” tra le relle o nei mucchi di vestiti richiederà del tempo, ma volete mettere la bellezza di fare tutto questo all’aperto e la soddisfazione, ogni volta, di tornare a casa con l’acquisto della vita?

Per fortuna Milano è una città sul pezzo, che non si lascia sfuggire le mode del momento e se abitate in questa meravigliosa città oppure avete in programma una gita, assicuratevi di esserci la domenica perchè ci sono mercatini vintage davvero spettacolari!

East Market

Sicuramente il più famoso di tutti! Sarebbe sbagliato chiamarlo mercatino perchè assomiglia più a un grande party dedicato agli amanti del vintage e dell’usato. È di ispirazione inglese e a ogni evento partecipano circa 250 espositori. La merce che si può trovare è estremamente varia: vestiti, scarpe, dischi in vinile, porcellane, artigianato, gioielli, vecchie macchine fotografiche e molto altro ancora.

Lo shopping all’East Market non è mai noiso: si è accompagnati da un DJ set e quando si ha bisogno un po’ di ricarica, imperdibile è il Food Market, dove poter mangiare ma soprattutto bere!

L’East Market si trova in Via Mecenate 84, all’interno di un’ex fabbrica. Viene organizzato di domenica e il biglietto per l’ingresso (che può essere acquistato anche online sul sito ufficiale) costa 5€.

La prossima edizione sarà domenica 24 ottobre dalle 10.00 alle 21.00, ma per rimanere aggiornati su tutte le prossime date potete consultare il sito o la pagina Instagram

Remira Market

Viene organizzato di domenica all’interno del Tempio del futuro, una location totalmente all’aperto immersa negli alberi. Il motto del Remira Market è “ravanare” alla ricerca di capi unici, vintage e usati, a cui dare una seconda possibilità. Durante il mercatino sono inoltre presenti piccoli artigiani e produttori indipendenti.

Se desiderate partecipare al Remira Market le regole da sapere sono due: 1) portare una borraccia e 2) portare un sacchetto di tela in cui riporre i vostri acquisti. La plastica e il concetto dell’usa e getta sono severamente vietati!

Il Remira Market si trova al Tempio del futuro, in via Luigi Nono 9. L’ingresso è gratuito ma è consigliabile prenotarsi sul loro sito.

Il Remira si svolge ogni seconda e quarta domenica del mese (in caso di pioggia l’evento viene solitamente rimandato) dalle 10.00 alle 19.00. Le prossime date del 2021 saranno: 10 e 24 Ottobre, 14 e 28 Novembre, 12 e 19 Dicembre. Per tutte le informazioni consultate il sito e la pagina Instagram.

Wunder Market

Il luogo perfetto in cui trovare vecchi oggetti ricchi di storia e tanta, tanta creatività. L’obiettivo del market è sostenere gli artigiani, realizzare eventi per trascorrere una domenica immersi nelle meraviglie e valorizzare i luoghi più sconosciuti della città di Milano.

Sorseggiando drinks, gustando del buon cibo e ascoltando musica dal vivo, potrete incontrare artisti, artigiani, acquistare oggetti hand made realizzati prevalentemente con materiali riciclati o di scarto, oppure trovare vere e proprie mirabilia, oggetti e vestiti unici e bizzarri (anche vintage e di seconda mano), accuratamente selezionati dagli espositori che partecipano ad ogni evento.

Non esiste una vera e propria sede del Wunder Market. Ogni edizione viene organizzata in un luogo diverso di Milano, prediligendo location un po’ sconosciute e particolari.

Per sapere quando saranno le date dei prossimi eventi controlla il sito e la pagine Instagram

Chez Babette Garage Sale

Questo potrebbe essere il luogo ideale in cui trovare quel capo stravagante che state cercando disperatamente da molto tempo.

Il market viene organizzato all’interno di un’autofficina funzionante nel cuore di Lambrate ed è frutto di un progetto familiare. La selezione degli espositori è molto varia, potete trovare vintage, second hand ma anche hand made e oggetti di arredamento per la casa. Uno degli aspetti più belli di questo market è che gli espositori vengono selezionati facendo in modo che cambino ogni mese, garantendo ai visitatori la possibilità di trovare grandi novità a ogni edizione.

Chez Babette viene organizzato solo una domenica al mese in via Wildt 2. Per non perderti le prossime date tiene controllato il calendario eventi del sito o la pagina Instagram.

Mercatone dell’antiquariato

Non solo vestiti ma anche oggetti! Lo so perfettamente, non a tutti interessano i capi di abbigliamento ed è proprio per questo che ho deciso di inserire nella lista dei migliori mercatini vintage di Milano anche il Mercatone dell’Antiquariato.

Viene organizzato la domenica dalle 9 alle 18 in una delle zone più belle e suggestive di Milano: il Naviglio Grande. Partendo da viale Gorizia fino ad arrivare in via Valenza, troverete un numero infinito di espositori e di oggetti: libri, occhiali, mobili, fumetti, giochi, gioielli e moltissimi pezzi d’epoca che i nostalgici del passato sicuramente apprezzeranno.

Se non siete di Milano il mercatone dell’antiquariato è l’occasione giusta per dedicare un po’ di tempo a dello shopping alternativo e concludere infine con una bella visita al quartiere più trendy della città.

A questo link trovate tutte le date dei prossimi mesi, fino a dicembre 2021.

Se i mercatini non fanno per voi non preoccupatevi, Milano offre anche una lunga lista di negozi super vintage come Cavalli e nastri (se cercate qualcosa di firmato e chic), 20134Lambrate (dove potete trovare oggetti, mobili ma anche abiti dal primo ‘900 fino agli anni ’80), Napoleone Vintage ( il negozio di Milano con i Levi’s al miglior prezzo), The Cloister (un interessante concept store vintage) oppure, se amate “ravanare”, Humana vintage.