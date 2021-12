Schneider Electric: chi è e di cosa si occupa

Azienda leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, Schneider Electric è un punto di riferimento per aziende e professionisti. Ad oggi, la società è risulta avere 20.000 brevetti e oltre 160.000 dipendenti in 100 paesi. Di fatti sta rivoluzionando il settore attraverso le sue soluzioni, dal più semplice degli switch ai sistemi operativi complessi: offre prodotti e servizi di tutti i tipi.

In generale, l’azienda propone soluzioni per il settore residenziale e terziario, per la distribuzione elettrica bassa e media Tensione nonché prodotti critical power and cooling e di automazione e controllo industriale e degli edifici. La chiave del successo di Schneider Electric è nel valore che l’azienda attribuisce ai suoi dipendenti ed alla mission, nonché il ruolo fondamentale che il team svolge nel continuo successo dell’attività di produzione.

Le categorie di prodotti Schneider Electric

Come abbiamo visto precedentemente, Schneider Electric è una multinazionale francese che fornisce software, hardware e servizi per la gestione dell’energia. Ecco la gamma di prodotti Schneider Electric disponibili:

Automazione: in questa sezione potrai trovare due tipologie di prodotti di automazione. Da un lato i sensori e i trasduttori che possono essere di diversi tipi, ad esempio induttivi o fotoelettrici. Dall’altro lato ci sono i prodotti di regolazione e controllo, come i relè programmabili o gli interruttori di sicurezza. Optoelettronica e nello specifico le spie a LED.

Connettori di alimentazione a corrente alternata

Fusibili e protezioni: puoi scegliere tra interruttori differenziali di corrente, di protezione per motori o limitatori di sovracorrente e tanto altro.

Interruttori e Indicatori di tutti i tipi: dag pannello, pulsantiere, tipo Cam Switch o a pedale.

Relè e Contattori: è la più vasta gamma di soluzioni per alimentare e controllare i motori elettrici. Qui puoi trovare relè elettromagnetici o a semiconduttore.

Trasformatori e nuclei con fissaggio.

Fonti di energia: quindi alimentatori che possono essere di due tipi, da incasso o per guida DIN.

Fili e cavi: qui troverai cavi di collegamento, accessori per cavi come boccole,serracavi e stringi cavi.

Custodie: puoi scegliere la custodia che preferisci tra quelle universali, a muro, per apparecchi modulari o per telecomandi.

Schneider Electric: innovazione e sostenibilità

Specialista mondiale nella gestione dell’energia, leader nel mercato dell’automazione industriale e nel software, Schneider Electric offre soluzioni efficienti che ottimizzano le prestazioni energetiche preservando le risorse.Per un mondo più sostenibile ed efficiente, è fondamentale seguire una direzione elettrica e digitale. Con questo scopo, Schneider Electric vuole fornire energia intelligente ovunque: case, industrie, infrastrutture, Data Center, edifici e reti.

