Il nostro futuro è nel legno

Vi ricordate la fiaba dei 3 porcellini? Per difendersi dal lupo il primo porcellino costruiva una casa di paglia e il lupo la distruggeva. Il secondo porcellino costruiva una casa in legno e anche questa veniva distrutta dal soffio potente del lupo. E poi c’era il terzo porcellino, il secchione, che costruiva la casa in mattoni, un po’ rognosa da realizzare ma bella, solida e in grado di difendere i 3 fratelli dall’implacabile fame del lupo cattivo.

Ecco, prendete tutto quello che avete imparato da questa storia, aprite la spazzatura e buttatecelo dentro. A differenza di ciò che ha provato a insegnarci per anni il porcellino secchione, il nostro futuro è racchiuso nel legno e non nel cemento

Perchè il legno è meglio del cemento

Lo so che è difficile da credere, ma una casa o un edificio in legno sono molto meglio rispetto a una costruzione in cemento per diversi motivi, e non pochi…

1- È sostenibile: le costruzioni in legno fanno ormai parte di quella che viene definita bioarchitettura. Il settore delle costruzioni, che nei prossimi anni sarà destinato ad aumentare per via della crescita della popolazione, attualmente incide sul 40% delle emissioni di Co2 globali. Le costruzioni in legno permettono di abbassare questo parametro, perchè la pianta quando cresce produce ossigeno, ma anche quando la utilizzi per costruire. Infatti, la quantità di Co2 consumata per lavorare e costruire con il legno è uguale alla quantità di Co2 emessa dall’albero nel corso della sua vita.

2- Costruire con il legno è molto più veloce: supponiamo di dover costruire da zero una casa a due piani. Se sarà in cemento approssimativamente (escludendo eventuali e probabili incidenti di percorso) sarà conclusa entro 6/7 mesi, mentre se decidiamo di costruirla in legno, in soli 2 mesi potrebbe essere già pronta per essere abitata. I vantaggi sono molti, specialmente se si pensa a quanto questo ci permette di risparmiare sui costi di realizzazione

3- È leggera: una casa in legno è molto più leggera rispetto a una casa in cemento. Questo non vuol dire che basta una folata di vento per spazzarla via, ma che in caso di terremoti sarà più resistente. Essendo leggera subirà meno la forza delle spinte sismiche.

4- Entrare in una casa in legno ha un impatto positivo sui sensi: pensate a quanto è accogliente una casa con il pavimento in parquet, ora immaginate di avere il legno anche sul tetto e sulle pareti. Tutti i vostri sensi saranno appagati: il comfort acustico sarà maggiore, le stanze saranno più calde e confortevoli, riuscirete a sentire il profumo del legno e le travi a vista renderanno la vostra casa ancora più bella.

5- È smontabile e riassemblabile: per un qualche motivo vuoi o devi spostare la casa? Se è in legno puoi ricostruirla da un’altra parte senza problemi, cosa che invece non puoi assolutamente fare se è in calcestruzzo.

Apparentemente questo vantaggio potrebbe sembrare un po’ inutile, però meglio tenerselo stretto, non si sa mai cosa potrebbe capitare in futuro.

Alcuni esempi di edifici costruiti in legno

Che il legno sia un ottimo materiale di costruzione molti paesi lo hanno capito già da tempo, mentre altri l’hanno intuito solo di recente, iniziando a investire soldi e puntando sulla nascita di aziende specializzate in questo settore.

Tra i paesi più all’avanguardia ci sono l’Indonesia, con le sue costruzioni in bambù, i paesi del nord europa (compresa Francia e Germania) e l’Italia, specialmente grazie al Trentino (in particolare l’Alto Adige), che vanta la presenza di moltissime aziende specializzate nella realizzazione di case prefabbricate in legno.

1- Kuokkala Church

La chiesa è stata costruita per la Parrocchia di Jyväskylä, in Findlandia, utilizzando un design moderno e allo stesso tempo permeato di cenni e reinterpretazioni della tradizione edilizia. Ha una forma semplice e scultorea, all’interno della quale sono contenute tutte le diverse funzioni tipiche di una chiesa.

Ad esclusione delle tegole in ardesia, della scala e delle mura in granito, la maggior parte dell’edificio è realizzato prevalentemente in legno, dal soffitto, un telaio combinato in legno lamellare e una struttura a griglia in legno, fino agli arredi.

L’abete rosso, di provenienza locale, è stato utilizzato per le strutture portanti, le superfici interne e gli infissi. Gli arredi dell’aula sono in legno di frassino, mentre i mobili dell’altare sono in legno di tiglio, utilizzato storicamente per l’intaglio delle icone lignee.

2- Cross Lam Tower

La Cross Lam Tower si trova a Jesolo ed è stata realizzata dallo studio DEMOGO. Si tratta di uno degli edifici più alti d’Europa, ben 47 metri, costruiti in legno e seguendo i principi della bioarchitettura, ovvero utilizzo minimo di cemento e bassi costi energetici. L’idea alla base è che gli appartamenti debbano assicurare la miglior qualità della vita per chi li abita: non solo sono belli, ma anche luminosi, con grandi terrazze affacciate sul mare e sulla laguna. L’edificio possiede inoltre una piscina a sfioro, un solarium e una zona benessere con due vasche idromassaggio.

La struttura della Cross Lam Tower è realizzata in legno di abete, mentre per gli interni e le pareti sono state utilizzate lastre di finitura in fibra di legno che assicurano comfort acustico, termico oltre ad alte performance strutturali.

3- Mjøstårnet

Come abbiamo già visto il legno permette di costruire non solo piccole case, ma anche grandi grattacieli, come il Mjøstårnet, in Norvegia, aggiudicatosi il primo posto come edificio in legno più alto del mondo. Supera gli 85 metri e al suo interno si trova un mix di case, uffici e camere d’albergo.

Le sue peculiarità sono 2:

– è interamente in legno

– le materie prime, la loro lavorazione e la manodopera provengono dalla regione in cui si trova l’edificio

4- Block House

La Block House è un sistema costruttivo che permette di costruire case e ville prefabbricate in legno. Un sistema vantaggioso che permette di abbattere i tempi e i costi di realizzazione e di ottenere edifici di piccole dimensioni solidi, compatti e dal perfetto isolamento termico e acustico.

Proviene dalla tradizione diffusa principalmente nell’Europa centro settentrionale e nelle zone alpine e consiste nella sovrapposizione di travi di legno squadrate e incastrate le une con le altre grazie alla presenza di apposite scanalature.

La Block House rappresenta la storia delle costruzioni in legno e i primi edifici costruiti secondo questo principio resistono ancora da decenni. È un peccato che il porcellino secchione non la conoscesse, avrebbe risparmiato tantissimo tempo e soprattutto fatica.

5- Sharma Spring Residence

Tra le tipologie di legno maggiormente utilizzate per la costruzione di edifici troviamo il bambù, che in Indonesia regna sovrano grazie allo studio d’architettura Ibuku.

Molti dei progetti di Ibuku si trovano a Bali e seguono un approccio ben specifico: fare in modo che l’uomo non domini sulla natura, ma ne sia parte integrante.

Lo Sharma Spring Residence è uno dei loro edifici più famosi. Si tratta della struttura di bambù più alta costruita a Bali e progettata su sei livelli con un design ispirato ai petali dei fiori di loto. L’edificio possiede quattro camere da letto, un ampio soggiorno con un’ottima vista e un tunnel di ingresso lungo 15 metri. È sostenuto da una torre centrale che sorregge una torre interna più piccola.