Acqua e carta per costruire mobili: le bellissime opere di Pao Hui Kao

Paper & Water è il titolo che la designer e ricercatrice Pao Hui Kao, di base a Eindhoven, ha dato al suo ultimo progetto: una linea di tavoli, sedie, mensole, e una lampada, realizzati quasi interamente con tubi di carta da lucido intrisi di acqua di riso.

“There is a cloud!” carta, colla di riso. 550 x 550 x 45 cm

La carta è il materiale privilegiato di questo progetto, un’idea che nasce dal sospetto dell’artista di essere allergica ad alcuni dei pigmenti e dei rivestimenti utilizzati nell’arredamento domestico, ma non solo. Pao Hui Kao sperava di riconsiderare la funzionalità della carta ed esplorarne il potenziale: “la carta è uno dei materiali più comuni della nostra vita quotidiana. Da quando la carta è stata creata, migliaia di anni fa, è rimasta più o meno sempre la stessa: piatta. Siamo abituati a questa sua forma ordinaria e non immaginiamo mai che la carta possa assumere qualsiasi altra forma. Ma così facendo ne abbiamo limitato il potenziale?”, si chiede e ci chiede l’artista.

“A slice of cave,” carta, colla di riso e legno. 110 x 110 x 50 cm

L’acqua è la seconda protagonista di questo progetto. Un elemento che lega, increspa, garantisce la robustezza ai pezzi di carta: “l’acqua di solito non è la benvenuta nel mondo della carta. Mi sono resa conto, tuttavia, che quando l’acqua viene assorbita dalla carta, porta energia alla struttura interna“, chiarisce Pao Hui Kao. Il risultato è una collezione minimalista di oggetti d’arredamento che risaltano agli occhi per la loro eleganza, compostezza, semplicità e delicatezza.

“Strength from paper,” carta e colla di riso, 45 x 40 x 45 e 55 x 50 x 65 cm

Altro aspetto interessante è quello della sostenibilità: Pao Hui Kao, attraverso il progetto, vuole spingere ad utilizzare materiali che, una volta fuori uso, non inquinino o che possano essere riciclati, come ad esempio la carta. È in questo modo, attraverso le sue opere, che la designer esprime il suo peculiare punto di vista anche su questioni contemporanee e dimostra che nuove possibilità di sviluppo dei materiali, in linea con un’estetica moderna e armoniosa, sono possibili.

