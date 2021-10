AppARTEngo festival 2021: Come combattere lo spopolamento dei paesi attraverso l’arte

“L’Italia è il paese dei contrasti: il nord e il sud, i borghi e le città, i santi e i peccatori e potremmo andare avanti all’infinito…noi generazione di nati con Italia 90, sentiamo parlare da sempre di un paese irrisolto, di un paese che è meglio lasciare, di un paese che non offre un futuro se non nelle grandi città. Ma se non fosse così?

In Basilicata in un borgo di 4000 anime pronte ad aprire il loro cuore a chi le visita, abbiamo riscoperto il valore dell’umanità grazie all’arte e alle persone, ma più di tutto abbiamo capito di appartenere a una nuova famiglia”

Stigliano è un antico borgo della Basilicata, in provincia di Matera, circondato da monti, dalle piantagioni e ricco di storia e di cultura. Qui dal 2017 viene organizzato AppARTEngo, un festival internazionale interamente dedicato all’arte pubblica. Il festival, che ogni anno per circa 3 mesi riunisce artisti provenienti da tutto il mondo e trasforma l’intero paese in un laboratorio d’arte a cielo aperto, nasce da un progetto di giovani abitanti supportati dall’amministrazione comunale.

Per AppARTEngo l’arte, e in particolare l’arte urbana, è il mezzo con cui portare le persone a vedere il proprio paese con occhi diversi, uno strumento che aiuta gli abitanti a sentirsi a casa e di conseguenza ad abbandonare il desiderio di andarsene. Un mezzo di riscatto e di valorizzazione del territorio di Stigliano, un borgo un tempo abitato da 10.000 persone e oggi sempre più minacciato dallo spopolamento, fenomeno che purtroppo affligge diversi paesi delle aree interne di tutta Italia.

AppARTEngo festival edizione 2021

Seguendo il mantra “Con i piedi qui, con la testa nel mondo” l’edizione di AppARTEngo festival 2021, appena conclusa, ha coinvolto non solo Stigliano ma anche altri comuni della provincia di Matera (Gorgoglione, Rotondella, Montalbano Jonico e Sicignano degli Alburni) che si sono trasformati in protagonisti e promotori di un cambiamento generato dall’arte.

Il festival ha ospitato 40 artisti di fama nazionale e internazionale (tra cui Borondo, Ericailcane, Bastardilla, Vesod, Gola Hundun, Nemo’s, Ufocinque), uniti da un unico obiettivo: condividere il senso di appartenenza alla terra e alla cultura lucana e infine lasciare una traccia del proprio passaggio sul territorio, attraverso la propria arte.

Molto significativa a questo proposito è “Reminiscenza”, opera dell’artista spagnolo Borondo. Un’installazione realizzata su vetro inciso riportante oggetti tradizionalmente utilizzati dalle donne per scacciare il malocchio. L’obiettivo dell’opera è trasmettere allo spettatore il significato della perdita delle radici, la storia, e spesso anche il trauma, di chi ha lasciato la propria terra e con essa anche le tradizioni.

.Opera di Ericailcane – Il drago è tornato

Gli artisti che fino a oggi hanno partecipato sono moltissimi e per vedere tutte le opere che sono state realizzate in questi 5 anni vi basterà consultare il sito ufficiale del festival.

Durante AppARTEngo Festival 2021 il coinvolgimento emotivo e culturale di cittadini, artisti e turisti è stato elevato. Questo successo ha portato alla nascita di due progetti innovativi AppARTEngo Experience e AppARTEngo Academy che, assieme al t.o. Asudtravel, sono stati presentati al TTG Travel Experience di Rimini del 13-14-15 ottobre 2021. Nel caso del progetto di AppARTEngo Experience saranno previste e organizzate attività di tipo agreste, legate a una tipologia di turismo lento e sostenibile e che spaziano dalla raccolta di olive, pomodori funghi e castagne, fino alla mungitura delle vacche. Nel secondo caso, ovvero AppARTEngo Academy, sarà invece possibile partecipare a workshop guidati da artigiani locali e artisti, attraverso cui potersi avvicinare in prima persona alla lavorazione della ceramica, del legno, della cera e di molto altro.

Appartengo R-Evolution

Visto il grande successo ottenuto grazie alle collaborazioni con alcuni dei borghi del territorio, AppARTEngo 2021 annuncia una splendida novità in vista del 2022: dal 14 ottobre 2021 in tutta Italia sarà attiva la CALL Appartengo R-Evolution, attraverso la quale verrà selezionato un comune per ogni regione. AppARTEngo Festival uscirà infatti dai confini della Basilicata per portare il proprio format in tutta Italia, da sud a nord, con l’ottica di creare nel futuro una rete di 20 piccoli borghi, uniti insieme dall’arte contemporanea e pubblica, per lottare contro lo spopolamento dei paesi e riportare vita in luoghi abbandonati e a rischio di spopolamento.

Il progetto porterà alla nascita di un Festival Itinerante di Arte Pubblica, durante il quale verranno coinvolti 100 artisti ai quali verrà affidato il compito speciale di realizzare opere d’arte specifiche per il singolo borgo. Le installazioni potranno essere aggiunte all’offerta culturale e turistica già presente sul territorio, diventando strumento ideale per incentivare lo sviluppo locale. Il viaggio del festival attraverso i 20 borghi, verrà poi mostrato all’interno di una docuserie che, attraverso le immagini e la conduzione delle fondatrici di Travel On Art (blog dedicato all’arte e al viaggio fondato da Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi), avrà il compito di raccontare il primo Festival Itinerante di Arte Pubblica 2022.

«Vogliamo unire idealmente le comunità in un sogno collettivo e partecipato che guarda all’arte come opportunità per rileggere mondi antichi in cui sono stratificati gli umori del tempo e dove vivono le nostre origini racchiuse nelle piazze, nelle chiese e nelle pale d’altare. Da molto tempo manca il suono della festa, manca la trombetta che dice “di noi” comunità. Il passato è lì in attesa dietro l’angolo e chiede di unirci per non perderci».

Se desiderate candidare il vostro borgo e anche voi credete che l’arte possa essere il mezzo vincente per valorizzarlo, non vi resta che andare sul sito ufficiale del festival e compilare il form online per la candidatura entro il 15 novembre 2021. Siate convincenti nello spiegare le motivazioni della vostra candidatura e verrete subito contattati dagli organizzatori!