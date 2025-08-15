A cinque mesi dall’uscita della quarta stagione, Doc – Nelle tue mani 4 si prepara a una vera rivoluzione che coinvolge sia il cast sia la trama della serie Rai 1, consolidata come uno dei maggiori successi della fiction italiana contemporanea.

La nuova stagione di Doc – Nelle tue mani segna dunque un punto di svolta per la serie, che rinnova il suo cast e la sua trama per continuare a coinvolgere il pubblico con storie intense e personaggi profondi.

Tutte le novità della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani

L’attrice Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, entrerà a far parte del cast, mentre il marito, volto simbolo della serie, vedrà il suo ruolo meno centrale rispetto alle stagioni precedenti. La notizia è stata ufficialmente riportata da Vanity Fair e confermata da fonti vicine alla produzione: Cristina Marino sarà tra le new entry della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, affiancando in scena il marito Luca Argentero. Un fatto che ha subito catturato l’attenzione dei fan, desiderosi di vedere la coppia insieme a distanza di dieci anni dal loro primo incontro sul set del film Vacanze ai Caraibi (2015).

Non sono ancora stati svelati i dettagli inerenti al personaggio che interpreterà la Marino né se il suo ruolo avrà un’interazione diretta con quello di Andrea Fanti, il primario interpretato da Argentero. Tuttavia, la semplice prospettiva di vederli condividere il set ha già acceso grandi aspettative. Le riprese della nuova stagione sono iniziate a maggio 2025 e proseguiranno nei prossimi mesi, con l’introduzione di un cast rinnovato e alcune sorprese narrative.

La nuova stagione di Doc – Nelle tue mani è attesa su Rai 1 per gennaio 2026, con un ciclo di otto episodi che promettono di rivoluzionare la narrazione. Il personaggio di Andrea Fanti, che ha dominato la scena nelle passate stagioni, si ritroverà in una posizione meno centrale: dopo aver lasciato il ruolo di primario del Policlinico Ambrosiano per proteggere la moglie Agnese, coinvolta in un’inchiesta per somministrazione illegale di farmaci in una RSA, il dottore lascerà spazio a nuovi protagonisti.

Tra questi, la dottoressa Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli, sarà al centro di una trama che la vedrà divisa tra la possibile nomina a primario e un delicato dilemma personale che la costringerà a scegliere tra Roma e Milano. Questa scelta narrativa introduce nuovi volti e intrecci destinati a rinnovare gli equilibri della serie e a sorprendere il pubblico.