Quando parliamo di creature straordinariamente forti e spaventose, che affondano le proprie radici nella storia della letturatura mondiale, sfiorando mitologie differenti e molto distanti fra loro fino ad arrivare al grande schermo dei migliori cinema internazionali, risulta essere davvero difficile non menzionare prima di ogni cosa il Signore degli Anelli, con lo straordinario Balrog trasposto dal libro al film, anche se con alcune evidenti differenze estetiche fra quello immaginato da Tolkien e la figura mastodontica realizzata da Peter Jackson.

Ma non dobbiamo pensare che l’iconico nemico della compagnia dell’anello sia il solo ad aver fatto la storia del cinema, almeno fra le creature più strane e iconiche mai apparse all’interno di un qualsiasi genere di sala cinematografica. Proprio per questo motivo, all’interno di questo articolo abbiamo deciso di parlare di quelle che riteniamo essere le creature più incredibili mai viste – e magari in precedenza lette – all’interno di un film o di una serie TV.

Le creature più strane e iconiche viste in un film fantasy: di quali stiamo parlando

Come anticipato nel corso dell’introduzione, impossibile non menzionare il Balrog. Su questo mostruoso essere, che appare durante il libro e il film ‘Il Signore degli Anelli: la compaglia dell’anello’, ci sarebbe veramente moltissimo da dire e da raccontare, tuttavia ci limitiamo a dire che la presenza di questa creatura leggendaria rende ancora più amato non solo il personaggio di Gandalf il Grigio, ma rende decisamente più avvincente la fuga del resto della compagnia dalle miniere di Moria, oltre al fatto che la battaglia fra il mago e il Balrog è davvero uno dei momenti più alti dell’intera opera letteraria e cinematografica.

Non è però l’unico nemico degno di nota in un film fantasy; in questo caso ci riferiamo a “Il labirinto del fauno”, opera del pluripremiato e acclamato Guillermo Del Toro. Questi ha creato quella che è sicuramente un’icona recente del fantasy mondiale, almeno fra i film, ovvero l’Uomo Pallido. Si tratta di una creatura capace di spaventare e incutere timore in chi la guarda immediatamente.

Vale, ovviamente, anche per chi guarda al di fuori dello schermo. Non può mancare anche Harry Potter, una delle saghe letterarie e cinematografiche più importanti di ogni epoca. Tra le tante creature e mostri particolari che possiamo incontrare da primo all’ultimo capitolo, quello che è particolarmente rimasto impresso nella testa dei fan è sicuramente il Basilisco. Stiamo parlando del gigantesco serpente che vive nei sotterranei della squola di magia e di stregoneria di Hogwarts, e che si muove secondo la volontà e il desiderio irrefrenabile di potere ottenuto e dolore causato di Tom Riddle, alias Lord Voldemort.