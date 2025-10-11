La Sicilia torna protagonista sul piccolo schermo con il debutto della quarta stagione di Màkari, la serie Rai che ha conquistato il pubblico con le avventure del giornalista e scrittore investigativo Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè.

Dopo il successo delle prime tre stagioni, la fiction si appresta a tornare in prima serata su Rai 1 con quattro nuovi episodi ricchi di misteri, indagini e intrighi sentimentali.

Saverio Lamanna e nuovi misteri a Màkari

Gli spettatori di Rai 1 potranno seguire le vicende di Saverio Lamanna, il protagonista che, dopo aver lasciato Roma e aver abbracciato la vita nella sua terra natale, si ritrova coinvolto in nuovi casi intricati e situazioni umane complesse. L’attore palermitano Claudio Gioè, che dal 2021 veste magistralmente i panni di questo personaggio, ritorna con una performance che approfondisce ancora di più il lato emotivo e investigativo del suo ruolo.

Questa nuova stagione conferma l’equilibrio tra la narrazione gialla e gli intrecci personali: se le indagini continueranno a essere il fulcro della trama, stavolta il vero enigma sarà il cuore di Saverio, alle prese con sentimenti ingarbugliati e relazioni complicate. Al suo fianco, torna come sempre l’inseparabile amico Giuseppe “Piccionello” Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, la cui presenza è fondamentale per scandire i momenti più leggeri e ironici della serie.

La quarta stagione vede il ritorno di un cast ormai affiatato e molto apprezzato dal pubblico: accanto a Claudio Gioè e Ester Pantano, che interpreta la studentessa di architettura e compagna di Saverio, Suleima, ritroviamo volti noti come Antonella Attili, Filippo Luna, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini e Tuccio Musumeci. Quest’ultimo interpreta il padre di Saverio, arricchendo con la sua esperienza il tessuto familiare e affettivo della narrazione.

La sceneggiatura, sempre ispirata ai racconti di Gaetano Savatteri, continua a valorizzare la Sicilia come sfondo naturale e culturale, con location suggestive tra Palermo, Trapani e le meravigliose coste di Macari, creando un’atmosfera unica che si fonde con i temi della giustizia, della passione e della rinascita personale.

Màkari si è imposta come una delle fiction italiane più amate degli ultimi anni grazie a un mix vincente di suspense, umorismo e profondità emotiva. Il format, composto da prime serate di durata contenuta ma intensa, riesce a mantenere alta la tensione narrativa pur valorizzando le relazioni tra i personaggi, spesso segnate da conflitti interiori e ricordi del passato.

La colonna sonora, curata da Ralf Hildenbeutel e impreziosita dalla sigla del gruppo Il Volo, accompagna perfettamente le atmosfere della serie, arricchendo le scene con melodie evocative che esaltano la bellezza della Sicilia.