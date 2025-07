Il bancomat risulta essere negli ultimi anni il sistema o uno dei sistemi più apprezzati in assoluto per quanto riguarda i pagamenti da effettuare.

Non c’è alcun dubbio su questo, visto e considerato che la comodità e l’immediatezza con cui si possono fare determinate scelte dal punto di vista economico non ha paragoni con praticamente nessun’altra cosa all’interno della nostra società attuale.

Attenzione, però, ai cambiamenti che potrebbero riguardare proprio il bancomat. Questi ultimi non sono per niente pochi, e potrebbero davvero variare e cambiare moltissimo l’utilizzo stesso del bancomat, specialmente in riferimento a quello che siamo abituati quotidianamente a fare.

Bancomat, quanti cambiamenti: i dettagli

Dal 1° luglio 2025, cambia lo schema tariffario delle commissioni bancomat, il che impatterà soprattutto sui pagamenti online. Sono state aggiornate le tariffe applicate a banche e istituti di pagamento, in modo tale da realizzare un sistema più flessibile rispetto al valore dell’acquisto che facciamo. E così, le commissioni applicate agli acquisti online con bancomat diventano variabili in funzione del prezzo del prodotto. Le nuove tariffe sono state già distribuite agli istituti bancari e ai circuiti intermediari, introducendo commissioni calcolate in precentuale sull’importo speso.

Il che significa che per acquisti dal valore elevato le commissioni aumenteranno, mentre per ciò che costa di meno rimarranno basse. Si tratta di una grande novità, soprattutto perché l’incidenza finora era contenuta tra lo 0,2 e lo 0,3%, che è decisamente inferiore rispetto a quella delle carte di credito. Adesso, invece, le banche e gli operatori fintech potrebbero trovarsi a dover fronteggiare margini di guadagno ridotti, specialmente nelle transazioni più piccole. Ma qual è il fatto che preoccupa di più in assoluto? Il possibile trasferimento dei costi sui commercianti e sul cliente finale. Non si può escludere, infatti, che vengano ritoccati i prezzi dai professionisti per rispondere alle novità sulle commissioni.

Nonostante le ultime novità legate al bancomat, questo strumento rimane uno dei più diffusi e convenienti, tant’è vero che permane economico rispetto alle carte di credito attuali. Specialmente in riferimento agli acquisti meno onerosi. Non ogni cosa, però, è rosa e fiori. Abbastanza plausibile, infatti, il fatto che a causa dell’aumento delle commissioni alcuni esercizi commerciali preferiscano evitare spese inferiori ai 5 euro con il bancomat. Da capire adesso come reagiranno i vari addetti ai lavori, per un cambiamento che risulta essere davvero importante e considerevole per quanto concerne l’utilizzo di questo genere di sturmento di pagamento. Anche se, chiaramente, a riguardo non mancheranno gli scontenti.