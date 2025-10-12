L’autunno è entrato nel vivo ed è già tempo di Halloween, un’antica festa che trova radici nella tradizione celtica, Samhain, che festeggiava la conclusione della stagione del raccolto e decretava l’inizio del periodo invernale. Tuttavia, si sa, nel tempo le tradizioni evolvono e cambiano.

Halloween è quindi divenuta una festività all’insegna dei colori e del divertimento. C’è chi si diverte a travestirsi con costumi spaventosi, mangiare dolcetti e intagliare zucche. Soprattutto i bambini amano travestirsi e bussare alle porte di case, pronunciando la famosa frase di rito:«Dolcetto o scherzetto».

Anche gli adulti si divertono a mascherarsi da streghe, vampiri, zombie e altri mostri, mentre si recano a feste a tema. Da Lidl, dunque, ci si preparava già a questa festa che avrà luogo, come ogni anno, il 31 ottobre. E proprio per l’occasione, il suddetto discount consente di risparmiare e al contempo godere di ottimi prodotti, non solo alimentari ma anche di altro genere.

Halloween, festa a tema con i prodotti Lidl: prezzi imbattibili, affrettati prima che finiscano

Quest’anno, da Lidl, è possibile trovare molti prodotti alimentari a tema Halloween. Tra le varie proposte, le figure di patate a soli 1.49€, oppure una gustosa pizza con zucca e pancetta, a 2.79€.

E ancora, da condire delle deliziose salse ci sono i nuggets di formaggio e jalapeno (4.49€), nonché squisite crocchette di zucca (2.99€). E che dire degli occhi di zombie, ossia bocconcini di mozzarella ripieni, a 2.79€? Da non perdere anche squisite mini pizze farcite, in confezione da 12, a 3.39€.

A tavola potrete anche mettere dei prelibati nuggets di pollo, a 3.49€, oppure preparare della pasta a forma di teschi, a 1.29€. A soli 0.45€, si può fare incetta di popcorn alla Paprika.

Per chi ama i dolci, è in vendita una zucca di plastica contenente molti dolcetti, a 3.49€. E ancora i donut versione Halloween a soli 0.59€ e le caramelle Haribo Party Mix a 3.99€.

Per i piccini, ci sono dei divertenti travestimenti e accessori, a prezzi, come sempre, molto convenienti. Da Lidl si possono acquistare costumi da scheletro, strega, vampiro a soli 8.99€. Per gli adulti, ci sono collant termici a sfondo Halloween, che costano 5.99€.

Sono in vendita, per decorare la casa, anche delle lanterne LED a soli 7.99€, oppure decorazioni da appendere nei punti dell’abitazione che preferite. A 4.99€, potrete comprare scheletri luminosi, ghirlande, costumi per cani. Ci sono persino degli gnomi LED con un cappello da strega, in vendita a 9.99€. In sostanza, c’è un po’ di tutto per rendere piacevole una serata a tema Halloween.