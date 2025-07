Lo sport, da sempre, è un vero e proprio catalizzatore di audience, sia da casa sia dal vivo. In particolare, il calcio è un collante incredibile, in quanto riesce a riempire gli stadi, e a tenere vivo l’interesse, dal primo minuto del match, fino alla fine.

Basti pensare a quelle partite sofferte, come la finale di Champions League, o i Mondiali, che creano spesso un tifo sfegatato dall’una e dall’altra parte, e che sono un’ottima scusa per trascorrere delle serate insieme, a casa, mentre si guarda dal vivo una partita.

Quando si invitano amici a guardare un match, di solito si approfitta per organizzare un piccolo buffet, con tante cose gustose da assaggiare. Questo perché la partita di solito mette tensione, mentre si attende che la propria squadra faccia goal, e stuzzicare qualcosa di buono aiuta ad allentare un po’ l’ansia.

Da Lidl ci sono degli ottimi cibi per rendere sfiziose e gradevoli le serate davanti alla TV, a guardare la partita. Di questi tempi, poi, è in corso il Mondiale per Club, per cui in molti si riuniranno nelle case per guardare il match e fare il tifo per la propria squadra del cuore. Vediamo, dunque, cosa propone Lidl per queste sfavillanti serate tra amici.

Lidl, i cibi perfetti per la tua serata passata a guardare la tua squadra del cuore in tv

Nel noto supermercato, molto quotato per il suo ottimo rapporto qualità prezzo, potrete trovare ingredienti perfetti per organizzare la vostra serata calcio preferita.

Se amate i nuggets di pollo, da Lidl quelli a marchio Monissa costano 3.49 euro, nella confezione da 400 g. E che dire degli squisiti fish & chips Ocean Sea da 5.99 euro, confezione da 1 kg?. Da non perdere anche i Pizza buns, ossia panini di frumento ripieni, acquistabili in versione ai peperoni, prosciutto o salame. Il prezzo è 2.49 euro l’uno.

Sempre per gli amanti del pollo, troverete, tra i surgelati, la versione del Chicken Party Box Monissa da 8.99 euro, confezione da 1 kg. Da Lidl troverete i Mini fagottini di pasta sfoglia Trattoria Alfredo, a soli 2.99 euro. Se siete golosi di formaggio, questi Gouda Rings Chef Select fanno per voi. Sono gustosi anelli di formaggio impanati, il cui costo è 2.29 euro.

Per non parlare poi, dei panini integrali per burger Tastino, a 1.49 euro, da farcire con ciò che più gradite. Da bere, Birra Pils Perlenbacher in confezione da 4×500 ml a 2.49 euro, e per dessert, fantastici coni gelato alla vaniglia, a soli 2.79 euro.