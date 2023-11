100 anni di magia Disney in concert

Venerdì 8 dicembre e sabato 9 Disney in concert evento delll’Orchestra Sinfonica di Milano per celebrare “il secolo Disney”.

Benvenuti in Disney in Concert – The Sound of Magic

Disney in concert è il modo migliore per celebrare i cento anni dell’iconico studio che ci ha regalato immortali capolavori come Biancaneve, Bambi o Il Re Leone. So che, forse, potrebbe suonare scontato ma in realtà l’appuntamento è di quelli proprio da non perdere. Non soltanto sarà il momento giusto per ripercorrere colonne sonore rese immortali dall’unione, imitabile, tra musica e animazione, ma tutto ciò lo si potrà vivere attraverso l’esecuzione dal vivo di un’orchestra professionista di chiara fama come l’Orchestra Sinfonica di Milano.

I tuoi personaggi preferiti e le colonne sonore dei Walt Disney Animation Studios e molto altro ancora prendono vita in questo nuovissimo capolavoro proiettato per la prima volta a Milano, sul maxischermo dell’Auditorium di Milano, con l’esecuzione della colonna sonora dal vivo! Sonorizzato dal vivo e in sincrono dall’Orchestra Sinfonica di Milano, questo nuovissimo film in concerto, realizzato per celebrare i 100 anni di The Walt Disney Company, ti accompagnerà a scoprire o a rivivere le canzoni, le colonne sonore e i momenti cinematografici più memorabili della Walt Disney Company, tra cui Biancaneve ei sette nani, Moana, Alice nel paese delle meraviglie, Aladdin, Il libro della giungla, Frozen, Il Re Leone, Fantasia, La bella e la bestia e molti altri. L'evento fa capo a Disney Concerts, la divisione di produzione e licenza di concerti di Disney Music Group, il ramo musicale di The Walt Disney Company, che produce concerti e tournée e concede in licenza la musica e i contenuti visivi Disney a orchestre sinfoniche, cori e presentatori su scala mondiale. Il catalogo Disney Concerts comprende una varietà di proposte, che vanno dai concerti dal vivo con proiezione di film a concerti strumentali, fino a produzioni multimediali accompagnate da voci soliste e coro. The Sound of Magic è il prodotto di un team acclamato, tra cui il direttore creativo Amy Tinkham, il direttore musicale Giles Martine l'arrangiatore e orchestratore Ben Foster.

Anche Il Re Leone in Disney in Concert – The Sound of Magic

A questo link potrete acquistare i biglietti per queste due serate e un pomeriggio in musica all’insegna della musica e delle grandissime emozioni. Io ci sarò e non vedo già l’ora di poterlo raccontare.