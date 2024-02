Come Shadow of the Erdtree ha fatto di nuovo saltare il banco

Il 21 giugno uscirà Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring. E ancora una volta non si è parlato di altro.

21 giugno 2024: Shadow of the Erdtree

Tre minuti di trailer per annunciare l’uscita, il prossimo 21 giugno, della tanto agognata espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree. E non si è parlato di altro. Ancora una volta From Software ha “fregato” tutti. Dopo le quasi trenta milioni di copie vendute, l’annuncio dell’espansione di Elden Ring ha, letteralmente bloccato l’internet, generando una serie di commenti, reaction e di visualizzazioni raro per un titolo, in fondo, che fino a pochi anni fa era di nicchia. Ma, evidentemente, un po’ come nel mondo della musica qualche tempo fa, la nicchia è diventato il “nuovo” mainstream.

Andando più nel dettaglio, il trailer in questione è la quintessenza dello stile From Software e di quello del suo presidente Hidetaka Miyazaki. Infatti quello che era stato definito come un dlc, a conti fatti, pare essere una vera e propria espansione, con una mappa di gioco, che stante alle interviste dello stesso Miyazaki, sarà “grande come quella di Seplocride” (quindi come la “mappa” iniziale di gioco, per altro tra le più estese del titolo). Quindi la promessa, neppure troppo sottaciuta, è di tantissimo contenuto. E un po’ di questo contenuto in più lo si è, in effetti, notato anche dallo stesso gameplay trailer (molto più gameplay di quello che si poteva attendersi). Già perché il nostro pg, ad esempio, potrà sfoggiare su di sé l’abilità “ali del crogiolo”, andando a realizzare spettacolari attacchi aerei, ci sarà l’introduzione dell’immediatamente iconica. figura di Messmer, l’inquietante “nemico” che dovremo affrontare (e che ha dato sfoggio di sé con quelle fiamme che paiono dover fare malissimo al nostro personaggio di gioco, senza dimenticare la terribile “presa” verso il finale).

Tra le altre cose mostrate nel trailer di annuncio di Shadow of the Erdtree sono state anche le numerose ambientazioni di gioco, con spettacolari scenari, davvero mozzafiato, che hanno fatto vedere una specie di Erdtree completamente avvolto/avvinto/stritolato ad un “altro” Erdtree-ombra. Si sono notate anche i fiori, che provocano sonnolenza, di San Trina ma, soprattutto, si è mostrato quello che potrà essere ragionevolmente l’ingresso dell’espansione. Ora, insomma, tenetevi forte, perché esattamente come ci si poteva aspettare, centrale sarà la figura di Miquella, il fratello di Malenia che, nel gioco “base” si era visto riposare nel suo “sonno eterno” in forma di cocoon, di bozzolo-uovo, proprio alle spalle di Mohg, il signore del sangue. Mohg, come forse saprete, è universalmente ritenuto uno dei boss più tosti dell’intera storia di From Software e per raggiungerlo occorre “sbloccare” un’area segreta, ovvero il Palazzo di Moghwyn. E fin qui è Elden Ring, ok ma, proprio come si vede (e si sente dire) nel trailer per accedere all’espansione bisognerà toccare il braccio avvizzito di Miquella, che riposa esattamente alle spalle di Mohg. Indi per cui o battete Mohg o non potrete accedere a Shadow of the Erdtree.