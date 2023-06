Dolci auguri Sonic!

Sonic, l’iconico riccio blu di Sega il 23 giugno compie gli anni!

Sembrano proprio gustosi questi dolci a tema

E anche Sonic spegne 32 candeline e per farlo organizza una ricorrenza molto dolce! Infatti per l’occasione si è pensato di creare un’esclusiva dessert per ripercorrere, anche con le papille gustative, le emozioni che il riccio blu di Sega ci ha regalato nel corso di questi lunghi anni anni assieme.

Siete curiosi di assaggiare questo dessert?

In occasione di questa importante ricorrenza, arriva il nuovo videogioco Sonic Origins Plus, un bundle “tutto in uno” che espande Sonic Origins, la collezione comprensiva di più giochi classici di Sonic rimasterizzata digitalmente per le piattaforme della generazione attuale. E come per ogni compleanno che si rispetti, non può mancare un dolce dedicato al festeggiato! Proprio per questo, la pasticceria giapponese Hiromi Cake ha ideato un’esclusiva monoporzione in edizione limitata che celebra questa speciale ricorrenza e l’uscita di Sonic Origins Plus, e che tutti gli appassionati potranno acquistare dal 23 giugno al 31 agosto presso i punti vendita di Roma (Via Fabio Massimo, 31 e Via Reggio Emilia 22/24, secondo negozio che aprirà il 5 luglio) e Milano (Viale Coni Zugna, 52). Le sorprese non finiscono qui, perché i fan che acquistano la monoporzione di Sonic potranno ricevere delle card da collezione con un artwork esclusivo che riporta alcuni bozzetti originali disegnati da Takashi Iizuka, capo e figura storica del Sonic Team, disponibili fino a esaurimento scorte.