Easy Breezy: un roadmovie in salsa orientale

Easy Breezy è la nuovo graphic novel di Yi Yang in uscita nella linea BAO 宝 (Tesoro) dedicata al fumetto cinese contemporaneo dalla nota casa editrice milanese disponibile da oggi, giovedì 18 marzo, in tutte le librerie.

baopublishing.it Li Yu e Yang

In un paesino del nord della Cina, un mal assortito gruppetto di malandrini -composto dal bullo della scuola Li Yu, la sua vittima preferita, il genietto Yang Kuaikuai e il bonario e remissivo zio Ya, sempre in cerca di un espediente per sbancare il lunario- ruba un furgone con l’intento di rivenderlo ai malavitosi locali. La missione cambia improvvisamente direzione quando la combriccola trova sul sedile posteriore la piccola Yun Duo, una bambina che da tutto il giorno i notiziari televisivi danno per scomparsa. Un grosso pericolo incombe sulle vite di Ya, Yang e Li Yu. Da quel momento gli equilibri e le priorità dello sgangherato trio non saranno più le stesse.

baopublishing.it Yang che, come spesso capiterà nella storia, scappa

Yi Yang, classe 1994, una delle più talentuose nuove fumettiste cinesi, è nata in un paesino della provincia del Liaoning nei pressi di Ben XI, riferimento principale e maggiore ispirazione per l’ambientazione del suo ultimo lavoro. Le strade, gli edifici, le valli e le montagne che appaiono sullo sfondo di Easy Breezy appartengono ai ricordi dell’ infanzia dell’autrice che 2014 è arrivata in Italia per studiare a Bologna, dove ora vive e lavora. Nel 2016 ha pubblicato, sempre per BAO Publishing, Aiuto!, la sua opera di debutto insieme allo sceneggiatore Isaak Friedl, con cui ha realizzato anche il seguito Aiuto! – Fratelli e Welcome to the jungle su Dylan Dog Color Fest.

baopublishing.it Le gare dei cavalli sono uno snodo fondamentale della storia

Easy Breezy è un roadmovie adrenalinico e sui generis ambientato nella Cina degli anni ’90. Tra le atmosfere grottesche alla Tarantino e lo stile ispirato al maestro Taiyō Matsumoto, Yi Yang sorprende con la sua prima opera da autrice unica.

