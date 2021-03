Serie TV Netflix da non perdersi durante la primavera 2021

La piattaforma di streaming più usata al mondo continua a produrre e pubblicare contenuti, ampliando il suo catalogo. Durante la primavera 2021, gli abbonati potranno vedere diverse serie TV Netflix uniche oltre che le stagioni successive di alcuni titoli di successo.

Importante sottolineare che Netflix, essendo un servizio nato negli USA, ha un occhio di riguardo per il mercato americano, motivo per cui alcune serie TV potrebbero essere pubblicate in anticipo o solamente per gli utenti residenti in tale nazione. Nel caso in cui una serie presentata sotto non fosse disponibile nel catalogo italiano è sufficiente usare una VPN per sbloccare contenuti Netflix.

Grazie all’uso di una VPN, infatti, è possibile ottenere un IP negli USA con il quale navigare sul catalogo di Netflix americano, accedendo a contenuti e serie TV Netflix in esclusiva. Nello specifico, per sbloccare il catalogo americano è necessario connettersi ad un server posizionato negli Stati Uniti, lasciando fare tutto il resto alla rete virtuale privata stessa.

Quali serie TV Netflix vedere in primavera?

Gli abbonati al servizio di streaming saranno lieti di sapere che sono in programma diverse serie TV. Tra le tante, ne abbiamo selezionato 5 che riteniamo essere imperdibili. Ecco quali sono:

1) Sky Rojo. Questa nuova serie è stata realizzata dallo stesso produttore di La Casa di Carta, in uscita il 19 marzo. La narrazione segue le avventure di tre donne che cercano di allontanarsi dal mondo della prostituzione. Ci si aspetta tematiche particolarmente intense, adatte ad un pubblico adulto.

2) Il Leader. Un’altra serie con tematiche decisamente spinte è Il Leader, in uscita il 10 marzo. Nella serie viene presentata la storia della creazione di un video musicale in cui il protagonista è un narcotrafficante. Anche in questo caso, la visione è consigliata ad un pubblico adulto.

3) Waffles + Mochi. Netflix non si è dimenticata anche del pubblico più piccolo, motivo per cui il 16 marzo verrà resa disponibile questa serie in cui dei divertenti pupazzi animati andranno in giro per il mondo alla scoperta del cibo. Ottimo modo per educare i bambini in termini di cultura del cibo. Importante evidenziare anche la presenza dell’ex First Lady Michelle Obama nella serie.

4) Formula 1: drive to survive. Il 19 marzo arriva una serie pensata per soddisfare gli appassionati dei motori. In realtà, si tratta di una docuserie con all’interno del cast piloti Formula 1 reali del calibro di Hamilton e Ricciardo.

5) DOTA: Dragon’s Blood. I fan degli anime giapponesi apprezzeranno questa nuova uscita Netflix prevista per il 25 marzo. Si prevedono animazioni spettacolari e scene di azione incredibili che terranno gli spettatori incollati allo schermo.

Queste sono solo cinque delle tante serie TV Netflix previste per la primavera 2021. Il colosso dello streaming lavora costantemente per aumentare il numero di contenuti sul catalogo, spesso rilasciando serie all’ultimo minuto, senza preannunciarle. Come si può vedere sopra, l’offerta della piattaforma punta a soddisfare davvero ogni tipologia di spettatore da adulti con tematiche importanti a bambini con serie animate e divertenti.