Come vincere un abbonamento a Netflix per tutta la vita

Quanto durano mille mesi? Dunque, calcolatrice alla mano, sono 83 anni (virgola tre periodico). Ora, immaginate un abbonamento a Netflix della durata di 83 anni, quanto costerebbe? Facile: facendo una media di 10 euro al mese e lasciando perdere inflazione e aumenti dei prezzi, fa poco meno di 10mila euro. Un bel gruzzolo spalmato nel tempo che potete vincere grazie a un videogioco collegato a un film di Netflix. Ma andiamo con ordine.

The Old Guard è il film tratto dal fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez, questa la sinossi: La storia si concentra sulle vicende di un gruppo di mercenari, tutti immortali secolari in grado di guarire da qualsiasi ferita. Proprio quando scoprono che un altro immortale si è “risvegliato”, si rendono conto che qualcuno è alla ricerca del loro segreto e devono lottare per la libertà, sfuggendo da chi è intenzionato ad utilizzare il loro “dono” per motivi economici.

Nel film, diretto da Gina Prince -Blythewood, la protagonista indiscussa è Charlize Theron, che interpreta Andy (Andromaca di Scinzia), il capo e la più antica degli immortali. Nel cast c’è anche Luca Marinelli, nel ruolo di Nicky (Niccolò di Genova), l’ex crociato omosessuale. Benché la critica non abbia fatto i salti mortali per il film, questo è balzato nella top ten degli originali più visti di sempre su Netflix. Si prevede che entro la fine del mese, The Old Guard possa arrivare a oltre 70 milioni di visualizzazioni, un numero davvero impressionante.

Ecco come vincere l’abbonamento immortale a Netflix: andate sul sito Oldguardgame.com e giocate al videogioco ispirato al film. Potete ancora iscrivervi e, per vincere, dovete battere ogni altro giocatore, per arrivare a sconfiggere il boss finale: Andromaca di Scinzia. Non sarà facile, ma la posta in gioco è molto alta, e vi dà la possibilità di usufruire gratuitamente di Netflix per tutta la vostra vita. Cosa aspettate?