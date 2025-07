Conclusa la versione invernale di Pomeriggio 5, Mediaset ha deciso di puntare sull’informazione anche per i mesi estivi mandando in onda Pomeriggio 5 News ovvero la versione estiva dello storico programma di canale 5. Una scelta in linea con il successo ottenuto dalla trasmissione lo scorso anno quando a prendere il posto di Mirta Merlino, per tutta l’estate, su Simona Branchetti conquistando la fiducia dei telespettatori.

Quest’anno, i vertici Mediaset, pur confermando la messa in onda del programma, hanno deciso di cambiare puntando ancora su un volto femminile dell’azienda ovvero Alessandra Viero che, con Gianluigi Nuzzi, conduce Quarto grado. Una scelta che, però, non si starebbe dimostrando vincente perché secondo alcune voci di corridoio, Mediaset avrebbe deciso di chiudere in anticipo Pomeriggio 5 news a causa dei bassi ascolti.

Mediaset chiude Pomeriggio 5 di Alessandra Viero: ecco cosa sta accadendo

A cedere il testimone ad Alessandra Viero, nel corso dell’ultima puntata, era stata proprio Myrta Merlino augurando successo alla collega. Poche settimane dopo, però, arriva una notizia inaspettata per la conduttrice che, con la puntata di Pomeriggio 5 News trasmessa il 26 giugno è riuscita ad incollare ai teleschermi solo poco più di 700 mila telespettatori con un magro 10.8% di share.

Ascolti troppo bassi al punto che, stando a quello che riporta Bubinoblog, Mediaset avrebbe deciso di chiudere la trasmissione. Sempre stando alle indiscrezioni riportate dal portale Bubinoblog, pare che Pomeriggio 5 News chiuderà definitivamente i battenti venerdì 4 luglio ovvero due mesi prima rispetto alla data prevista.

Da lunedì 7 luglio, al posto della trasmissione d’informazione, alla stessa ora, canale 5 manderà in onda i classici film estivi cominciando da quelli di Rosamunde Pilcher.

Il palinsesto estivo di canale 5, dunque, cambia ancora una volta. Con la fine del daytime dedicato all’Isola dei Famosi 2025 (l’ultimo andrà in onda mercoledì 2 luglio, giorno della finalissima del reality, ndr) e la chiusura di Pomeriggio 5, il pomeriggio di canale 5 sarà dedicato agli appassionati di soap opera e film.

Si comincerà con il classico appuntamento con Beautiful per poi continuare con Forbidden Friut, la soap opera turca dell’estate che ha debuttato lunedì 30 giugno. A seguire, poi, ci sarà la nuova puntata della soap “La forza di una donna” al termine della quale andrà in onda un film.

Per Mediaset, dunque, le prossime settimane saranno ancora più importanti anche per identificare il nuovo volto di Pomeriggio 5 della stagione 2025/2026. Probabilmente, infatti, Myrta Merlino non sarà più alla guida del programma. Nonostante ci siano diversi nomi a cui si starebbe pensando, non c’è ancora l’ufficialità.