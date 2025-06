Sono giorni frenetici a Mediaset, dove si sta lavorando alla preparazione dei nuovi palinsesti e dunque si stanno riorganizzando i vari programmi dell’emittente del Biscione. E’ ormai noto che Myrta Merlino non sarà più la conduttrice di Pomeriggio Cinque, la giornalista lascerà l’appuntamento quotidiano e probabilmente approderà nella fascia mattutina. Ma chi prenderà il suo posto?

Pare che all’azienda del Biscione avrebbero trovato una soluzione, si tratterebbe di una giornalista di casa che sarebbe be contenta di prendere il posto della Merlino. La decisione dovrebbe essere presa nelle prossime ore, anche perché è già iniziato il countdown per la presentazione dei palinsesti e, in quel momento, dovrà essere presentato il nome di chi prenderà il posto della “vecchia padrona di casa”.

Chi arriva a Pomeriggio Cinque dopo Myrta Merlino?

Myrta Merlino ha salutato il suo pubblico in vista della pausa estiva e del “passaggio di testimone” ad Alessandra Viero, che condurrà la versione estiva del programma, Pomeriggio Cinque News. La giornalista è arrivata da Quarto Grado a un format decisamente più light e, in un’intervista al settimanale Oggi, ha detto di essere davvero entusiasta della proposta che le ha fatto Mediaset.

Per la Viero, infatti, è un’esperienza importante che la porterà a rapportarsi con tematiche differenti e non solo legate alla cronaca nera, come avviene per Quarto Grado. Ha raccontato di aver ricevuto un grande in bocca al lupo da Myrta Merlino e di essere seguita da tutta la sua famiglia in Veneto. Visto il suo entusiasmo e il fatto che ancora non è stato ufficializzato alcun nome come possibile sostituto di Myrta Merlino, si potrebbe pensare che Mediaset decida di affidare proprio alla “conduttrice estiva”, la conduzione di Pomeriggio Cinque.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni, la conduzione della versione estiva potrebbe essere magari un banco di prova, che fino ad ora la Viero ha gestito egregiamente. O magari potrebbe affiancare Gianluigi Nuzzi, che è tra i nomi che sono circolati come possibili sostituti di Myrta Merlino. Il conduttore di Quarto Grado potrebbe occuparsi della parte più legata alla cronaca e lei di quella più light. Ad ogni modo queste sono solo supposizioni, la parola finale spetta a Mediaset e ci sarà in occasione della presentazione dei palinsesti. Per cui per avere qualsiasi certezza, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo e, soltanto allora, si conosceranno tutte le novità.