Nel panorama televisivo italiano si prepara un evento di grande rilievo: l’ingresso di Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole, la soap opera più longeva della Rai, che nel 2026 festeggerà i suoi trent’anni di messa in onda.

L’arrivo della celebre attrice statunitense, premio Oscar, ha scatenato curiosità e aspettative tra i fan e gli addetti ai lavori, soprattutto in relazione alla natura del suo ruolo nella serie.

Whoopi Goldberg a Un posto al sole: non un semplice cameo ma un ruolo continuativo

Durante la conferenza stampa svoltasi venerdì 27 giugno presso il Centro di Produzione Rai di Via Marconi a Napoli, la direttrice della Direzione Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha fornito importanti anticipazioni sul coinvolgimento di Whoopi Goldberg nella fiction partenopea. Contrariamente a quanto si poteva ipotizzare, la sua presenza non si limiterà a un breve cammeo, bensì sarà parte di una “linea narrativa molto singolare”, che includerà un elemento di mistero e un intreccio sentimentale con uno dei protagonisti della soap.

Nel video messaggio diffuso durante l’evento, la stessa attrice ha espresso entusiasmo e attesa per questa nuova avventura italiana: “Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ci vediamo in tv”. Il filmato, in cui Whoopi Goldberg appare con alle spalle il mare – probabilmente quello della Sicilia, dove ha recentemente acquistato una casa – ha contribuito ad alimentare l’attesa per l’interpretazione che la vedrà protagonista nei prossimi episodi.

L’amore di Whoopi Goldberg per il Bel Paese va oltre il set televisivo. La star di Hollywood, nota al grande pubblico italiano per film iconici come Il Colore Viola, Sister Act e Ghost – ruolo che le è valso un Oscar come miglior attrice non protagonista – ha da tempo intrecciato la sua vita con l’Italia sotto molteplici aspetti. Nel 2022, pur essendo astemia, è diventata produttrice di un Prosecco Docg, il “Whoopi Prosecco”, realizzato sulle colline di Asolo, in provincia di Treviso. Questa iniziativa imprenditoriale testimonia la sua passione per il territorio e la cultura enogastronomica italiana.

Non solo vino, però. Recentemente, la diva ha investito nel mercato immobiliare italiano acquistando una splendida residenza sull’isola di Ortigia, in Sicilia, con vista sulle acque cristalline. Questa scelta conferma il suo legame sempre più stretto con il nostro paese. In precedenza, Whoopi Goldberg possedeva una casa a Stintino, in Sardegna, che si dice possa essere stata venduta per concentrarsi maggiormente sulla nuova dimora siciliana.

Con l’arrivo di un volto internazionale del calibro di Whoopi Goldberg, Un posto al sole punta a rinnovare e arricchire le sue trame in vista del trentennale, previsto per il 2026. La produzione sta lavorando per integrare la sua presenza in maniera organica e significativa all’interno della storia, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Il mistero intorno al nuovo personaggio, che dovrebbe intrecciarsi anche con una storyline sentimentale, resta ancora avvolto nel riserbo.

Ulteriori dettagli verranno svelati in una prossima conferenza stampa, che certamente catalizzerà l’interesse dei telespettatori e degli appassionati di fiction. L’ingresso di Whoopi Goldberg rappresenta dunque un momento storico per la soap partenopea, che dopo decenni continua a innovarsi e a consolidare il proprio successo grazie anche a scelte strategiche che uniscono talento internazionale e radici italiane.