Enotria The Last Song si mostra al Tokyo Games Show

Enotria The Last Song, il soulslike tutto italiano di Yyamma Games, è stato presentato ai TGS 2022.

Title-drop per Enotria the Last Song

Con un trailer ricco di fascino è stato presentato al Tokyo Games Show 2022 Enotria The Last Song, il soulslike tutto italiano chiamato in precedenza con il nome in codice di Project Galileo. Il team Yyamma Games ha mostrato un titolo che pare, sul serio, promettere molto bene. Infatti Enotria the Last Song prende a piene mani sì dalla “tradizione” dei souls, con il caratteristico sistema di combattimento e setting di gioco ma anche donando sensazioni del tutto particolari e proprietarie.

Un po’ come per il recente Steelrising, che abbiamo recensito qui, Enotria the Last Song presenta caratteristiche molto particolari, con una palette cromatica decisamente più calda e mediterranea rispetto a un “souls qualunque” e con personaggi e protagonisti presi, direttamente, dal folklore italiano. Nonostante un trailer comunque molto breve, sono stati mostrati un buon numero di nemici che, mai, hanno lasciato scoperto il fianco per possibili critiche legate a una sorta di “Italia da cartolina” o caduta nel macchiettistico. Il charachter-desing e il world-design paiono veramente molto ispirati, con personaggi che riprendono, con personalità, i borghi e gli scorci d’Italia ma “ammodernati” e ripensati per essere proposti in salsa videoludica.

Scontri temibili in Enotria the Last Song

Rimanendo in attesa di nuove comunicazioni da parte del team italiano, che si sta avvalendo anche della consulenza di Sabaku no Maiku, mi piace sottolineare come da questo trailer, montato in modo intrigante, si siano visti anche nemici e scontri temibili, ovvero quello che ogni souls-player che si rispetti s’aspetta. Nella terra del vino (traduzione dal greco antico) insomma si verserà molto sangue: vediamo se nel farlo ci divertiremo pure!