Il famoso talent show ha saputo, sin dal primo momento, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio. Intanto c’è già grande attesa pre cosa succederà durante la prossima stagione televisiva.

Ci sarà un nuovo addio? Ecco quello che dicono le indiscrezioni sul futuro del programma di Maria De Filippi.

Il nuovo addio ad Amici

Tra i protagonisti più amati e indiscussi del talent c’è sicuramente Elena D’Amario, la ballerina professionista – e giudice del precedente Serale – che è diventata nota anni fa proprio grazie alla sua partecipazione al programma. Da allora la sua carriera è sempre stata in ascesa e adesso potrebbe subire una nuova svolta. Da poco è infatti arrivata una notizia inaspettata, data dalla prestigiosa David Parsons’ Company, una delle compagnie di danza più famosa al mondo. Proprio lì Elena ha vinto, una volta uscita da Amici 9, una borsa di studio e ha iniziato un percorso a livello internazionale.

Dopo molti anni, lei ha deciso di tornare in Italia per lavorare con Maria De Filippi ma con la compagnia c’è sempre stato un legame indissolubile. “Siamo lieti di annunciare che l’ex ballerina della Parsons’ Elena D’Amario è entrata a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione“, si legge sulla pagina social ufficiale della compagnia. Originaria di Pescara, Elena ha studiato danza moderna, classica, contemporanea e tip tap prima di arrivare a New York nel 2010 per lavorare come apprendista alla Parsons’ Dance.

“È poi diventata membro a tempo pieno della compagnia dal 2011 al 2019, per poi tornare in Italia, dove è un’importante personalità televisiva di Amici di Maria De Filippi, il celebre programma che offre gare di canto e danza” – continua il post – “e un’insegnante per innumerevoli studenti di danza. In tutto questo, ha continuato a dimostrare la sua dedizione alla Parsons Dance. Elena ha contribuito notevolmente al successo dei nostri tour italiani, dopo il suo mandato con la compagnia. Si è esibita con noi e ha ampliato il nostro pubblico promuovendoci ai suoi numerosi fan“.

Un momento molto importante, per la D’Amario, che – secondo alcune voci – potrebbe mettere fine alla sua esperienza ad Amici. La certezza la si avrà solamente tra un po’.