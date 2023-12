GTA VI uscirà nel 2025

Con un trailer nella notte/giorno americano GTA VI è stato annunciato da Rockstar Games.

Dopo otto ore, e una manciata di minuti, il trailer di GTA VI ha già raggranellato più di quaranta milioni di visualizzazioni e oltre sessantamila commenti. Già questo basterebbe a segnare il momento-evento ma non solo. Infatti la nuova fatica di Rockstar Games è, già oggi, un vero e proprio turning point per l’industria videoludica. Già perché è il videogioco più “costoso di tutti i tempi”, in una specie di gara contro se stessi interna allo studio di produzione americano. Dal trailer, che vi lascio qui sotto, per altro si intuiscono parecchie cose.

Innanzi tutto si torna a Vice City, quella specie di citazione videoludica di una ideal Miami che aveva riempito il cuore degli appassionati nel lontano 2002, piena epoca PlayStation. GTA Vice City, seguito ideale e diretto di GTA III (un altro punto di svolta in casa Rockstar), è stato praticamente giocato da tutte e a da tutti, o quantomeno citato e visto, e quindi già da sola questa è una notizia. Inoltre, per la prima volta nella serie, come si evidenzia nel trailer, la protagonista del titolo è Lucia che assieme a Jason è stata la grande protagonista del trailer oltre a una città veramente viva e vitale, così come non si era mai visto nel mondo dei videogiochi. Ultima ma non ultima informazione è stata l’annuncio della data, o, per meglio dire, della finestra temporale, ovvero il 2025. Insomma vicino ma non troppo, anche se ciò conferma lo stato comunque avanzato dei lavori in Rockstar Games. Insomma, nonostante i leak che hanno fatto saltare l’evento globale, l’annuncio di un nuovo GTA ha scosso, proprio dalle fondamenta, l’intero Pianeta. In una notte, infatti, è come se l’intera Polonia o Argentina avesse visto questo trailer. Potenza del videogioco o, per meglio dire, di GTA.