Disponibile sul canale YouTube di Nintendo Italia, il concerto della The Legend of Zelda Orchestra è un invito al viaggio. E alla magia.

Se siete soliti leggere queste pagine e segnatamente i miei articoli, potrete capire con quale trepidazione attendessi la pubblicazione del concerto della The Legend of Zelda Orchestra quest’oggi. Ed ecco che, poco fa, anche sul canale YouTube di Nintendo Italia è stato caricato questo, eccezionale, filmato che in poco meno di mezz’ora ha dato modo di esplorare iconiche ost di una delle saghe videoludiche più influenti e magiche di tutti i tempi.

A mio modo di vedere l’esecuzione della title-track di Tears of the Kingdom, l’ultima “fatica” di Link e compagni, è stata qualcosa di favoloso, con un’orchestra che ha dato “corpo e vita” ad un brano che mi aveva così tanto colpito fin dalla prima volta che l’avevo ascoltato. Debbo ammettere che la qualità, anche della registrazione, è elevata e questo filmato è un ottimo modo per rinverdire, ove mai ve ne fosse bisogno, la passione e l’amore verso questa saga videoludica che da tanti anni ci accompagna e ci “strega” tutte le volte. Il concerto è stato registrato in precedenza a Tokyo e faceva in origine parte del programma di Nintendo Live 2024 TOKYO. Sicuramente un ottimo modo per Nintendo di mantenere viva e costante l’attenzione sulla saga di per sé e per sé ma anche e soprattutto sull’ultimo capitolo della serie. Un concerto magico per un, anzi dei videogiochi magici. Buon ascolto e buona musica.