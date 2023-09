Il grande libro di Flash, un’antologia da avere

Panini DC Comics porta in Italia Il grande libro di Flash, un’antologia da collezione.

La copertina de Il grande libro di Flash

Pare quasi un esercizio di tautologia spicciola ma Il grande libro di Flash, pubblicato in Italia da Panini DC, è proprio quello che si legge, ovvero un libro grande sul velocista scarlatto che raccoglie un’antologia ben fornita e ricca di spunti a proposito delle più importanti storie recenti. Dal punto di vista del “consiglio di lettura” questo è uno di quei libri che rappresenta un ottimo “primo passo” per chi vuole entrare nel mondo del supereroe più veloce della Terra. Ne viene fuori così un ritratto diversificato di una figura iconica nella pop culture, che si “smarca” ancora una volta dalla sua controfigura sul grande schermo. Senza poi considerare il fatto che le firme che si avvicendano nell’albo sono, in pratica, il meglio del meglio del fumetto mondiale, potendo annoverare nomi quali Grant Morrison, Mark Millar, Mark Waid, Francis Manapul e Brian Buccellato.

Il grande libro di Flash

Sono certo che i più grandi appassionati di Flash possano già stringere fra le mani Il grande libro di Flash, questa è cosa buona e giusta, diciamo così, ma, davvero, l’invito è per chi non si è mai approcciato a questa figura del nostro immaginario di farlo partendo proprio dal volume in questione. Un libro, tra l’altro, di ottima fattura che si presta, insomma, per plurime e plurime letture. Io ve lo consiglio, che state facendo ancora lì?