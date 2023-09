Il nuovo inizio di Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles

nuova serie jrpg sbarca, finalmente, da noi.

La notizia è che finalmente anche alle nostre latitudini, senza particolari accrocchi o porting di dubbia provenienza, possiamo giocare a Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles, un titolo che in Giappone è un piccolo/grande cult ma che qui da noi è abbastanza semisconosciuto.

Ed è un peccato perché questa raccolta che racchiude tre capitoli della serie, in realtà, ci regala non solo ore e ore liete di gameplay da classico gioco di ruolo molto interessante, ma ci consente di vivere anche e soprattutto un’avventura dai toni davvero panorama per il genere di appartenenza. Già perché al di là delle meccaniche di gameplay, strategiche e basate sull’arruolamento di compagni del party, la cosa che ho maggiormente adorata è il tono del titolo, la sua estetica e la sua caratterizzazione, ovvero una storia di stampo musicale, in fin dei conti, immersa nel già citato universo da gioco di ruolo fantasy.

Per altro vorrei ricordare che questo è, che ho provato nella versione per PS5, è a tutti gli effetti una remastered, dato che i software originali sono stati “ripuliti” e ammodernati, per offrire al giocatore il più possibile un’esperienza gratificante e completa. Anche il colletto sonoro, per un videogioco che vada la sua narrativa sulla musica, spicca per bellezza e armonia delle composizioni (per questo vi consiglio di giocarlo o con le cuffie oppure con un “robusto” impianto sonoro). Ne consegue perciò che questo videogioco si merita un 7.5 pieno, rivelandosi una gioiellino per tutti gli appassionati di gioco di ruolo giapponese.