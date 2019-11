Gioca gratis a 2500 giochi MS-DOS anni ’90

Internet Archive è una specie di biblioteca digitale legata a vari tipi di risorse permanenti (siti web, audio, immagini in movimenti, libri…) che ha lo scopo di dare un accesso universale alla conoscenza.

Negli ultimi mesi, grazie a Internet Archive, 2500 giochi MS-DOS sono tornati in vita dagli anni ’90 per la gioia dei più nostalgici e appassionati che potranno tornare a giocare gratis su internet ai loro giochi preferiti.

Il progetto si chiama eXoDOS e ha l’obiettivo di catalogare e rendere accessibile ogni gioco sviluppato per la piattaforma DOS (cos’è?) e PC Booter, ai sistemi più moderni.

Il pacchetto include circa 7.000 giochi DOS rilasciati in inglese, ma abbastanza facile da giocare senza una conoscenza della lingua.

Tra i vari giochi troviamo i generi più disparati, da quelli di azione a quelli di strategia, avventura o altre tipologie legate all’intrattenimento.

Compresi nell’elenco, sia le piccole produzioni indipendenti che i grandi nomi indimenticabili.

YouTube - Star Trek: 25th Anniversary screen da DOS Nostalgia

Tra i giochi riproposti è possibile trovarne di ogni genere.

Giochi arcade come Zool e Bombardiere 3D.

In Zool (1993), una creatura tipo gremlin tenta di raggiungere la prestigiosa classifica di un Ninja sconfiggendo i suoi nemici e attraversando sei mondi.

Con 3D Bomber (1998) invece, si gioca nei panni di un Bomberman in tuta spaziale che deve sconfiggere gli altri e raggiungere 5 punti per vincere l’incontro.

Stile fantasy per Princess maker 2 in cui un eroe (che ha salvato la razza umana dall’annientamento degli dei), guida la figlia del cielo dall’infanzia all’età adulta, in un percorso scelto dal giocatore e attraverso una serie di missioni. Sono 74 i possibili finali del gioco.

In tema fantascientifico troviamo Alien Rampage, videogioco del 1996 dove il giocatore è un alieno capitato su un pianeta inospitale che tenta di tornare a casa e per farlo deve sconfiggere creature cattive, cacciatori di taglie e quant’altro, correndo, saltando e sparando.

Nel genere survival horror rientrano i cinque capitoli di Alone in the Dark, ambientato negli anni 20 del XX secolo in USA e in epoca contemporanea, che vede come protagonista l’investigatore privato Edward Carnby.

Tra tutti i titoli riproposti, quali erano e soprattutto quali ancora sono i vostri preferiti?