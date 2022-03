La demo di Kirby and the Forgotten Land è pura magia

Ho provato la demo di Kirby and the Forgotten Land: a una settimana dall’uscita lo attendo con amore.

Visivamente magnifico Kirby

La prima cosa che mi ha colpito della demo di Kirby and the Forgotten Land per Nintendo Switch è stata la realizzazione tecnica e il colpo d’occhio: non mi aspettavo un tale livello qualitativo. Kirby and the Forgotten Land si presenta davvero come una delle esclusive di casa Nintendo più squillanti dal punto di vista della bellezza diffusa. E poi c’è il gameplay. E anche lì belle sorprese.

In attesa infatti, il prossimo 25 marzo, di poter saggiare con mano le capacità di Kirby, la demo di Kirby and the Forgotten Land si è rivelata un piccolo/grande gioiellino. Infatti la nuova trasposizione della gommosa pallina rosa è super divertente da giocare. Con la possibilità, come emerso dagli ultimi trailer, di “inglobare” nemici e oggetti presenti nell’ambiente di gioco, le possibilità offerte dal gameplay sono veramente molto variegate, forse le più variegate per un titolo appartenente a questa serie. Kirby and the Forgotten Land nonostante mi paia tarato, dal punto di vista della difficoltà, verso il basso (anche nella logica di renderlo fruibile a un pubblico vasto, specialmente di bambine e bambini) è un titolo che ha un sacco di frecce al suo arco.

Non vorrei esagerare troppo o peccare di ottimismo ma, dopo una lunga prova della demo, ho avuto sensazioni non dissimili da Luigi’s Mansion 3, ovvero, senza ombra di dubbio, uno dei migliori titoli di Nintendo Switch ad oggi disponibile. Speriamo davvero di poter dire la stessa cosa anche all’uscita: forza pallina rosa inglobali tutti!