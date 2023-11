Milan Games Week & Cartoomics: ciak si gioca

Da venerdì 24 novembre a domenica 26 a Rho Fiera Milano andrà in scena la nuova edizione di Milan Games Week & Cartomics.

Appuntamento alla Milan Games Week & Cartomics 2023

Ci vediamo alla Milan Games Week & Cartomics. Praticamente dopo Lucca Comics questa è la frase più “abusata” dalle appassionate e dagli appassionati di cultura pop in generale. Già perché, nonostante svariati cambi di direzione, la fiera milanese della pop-culture ha ormai trovato non solo un suo spazio proprietario nei nostri calendari ma anche un suo ruolo fondamentale, ovvero una specie di ideale “ponte” verso le festività natalizie, con gli ultimi squilli dell’anno.

Quest’anno, tra i svariati appuntamenti, ve ne voglio segnalare qualcuno che, a mio avviso, merita proprio una visita in quel di Rho Fiera.

Per prevedere il domani, è necessario studiare e custodire il passato ed è per questo che accanto alle tante novità di quest’anno si riconfermano alcuni protagonisti storici. Ecco, infatti, che torna Indie Dungeon, la vetrina dedicata da oltre 10 anni ai videogiochi made in Italy riferimento per il settore, allestita in collaborazione con l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia IIDEA. Il bando per partecipare al concorso che vedrà i 10 migliori progetti aggiudicarsi uno spazio all’interno dell’evento è già aperto per permettere agli sviluppatori più promettenti di mettersi in mostra davanti a una platea di appassionati e professionisti. E a rinforzare ulteriormente l’attenzione per la crescita di questo rigoglioso settore, nell’area sarà inoltre possibile scoprire i 5 videogiochi finalisti di Indie Forge, l’iniziativa dedicata agli studi di sviluppo indipendenti italiani firmato Red Bull.

All’interno del palinsesto del festival, sono già state confermate imperdibili anteprime nazionali come gli anime Blue Giant, tratto dal manga di Shinichi Ishizuka e City Hunter The Movie: Angel Dust, il nuovo film del cult degli anni ‘80. Per gli appassionati di horror, invece, il programma prevede la proiezione di Slotherhouse e The Well, l’ultima produzione di Federico Zampaglione, anche lui nella lista delle special guest. Tra i primi ospiti confermati, infine, Lamberto Bava, il celebre cineasta Dario Argento, al quale verrà consegnato il Legend Award e i Manetti bros., con uno speciale evento dedicato a Diabolik. Maggiori informazioni per tutti i cinefili che non vogliono perdersi questo evento, sono disponibili al seguente fantasticonfilmfest.it.

La locandina di Milan Games Week & Cartomics 2023

Con un cambio di direzione degno della poliedricità di Milan Games Week & Cartoomics, nei padiglioni 9 e 11, il digitale si trasforma in analogico grazie all’area Unplugged, uno spazio dove sarà possibile scoprire le ultime novità e i grandi classici tra giochi in scatola, di carte e di ruolo. Dagli spettacolari scenari di Betrayal at House on The Hill e HeroQuest di Avalon Hill, all’universo di Dungeon & Dragons, i misteriosi intrighi del nuovo Cluedo Conspiracy e le intricate mosse del nuovo Twister Air, tutti i visitatori potranno immergersi in fantastici mondi ricchi di mistero e avventure. Nel vortice di generi e possibilità, gli amanti dei rompicapo potranno mettersi alla prova con l’inimitabile cubo di Rubik e con la presenza di dV Games, Ghenos Games e Need Games, il divertimento è assicurato per gli appassionati di ogni tipo. Tante novità attendono anche gli amanti dei giochi di carte collezionabili, che non potranno perdersi l’anteprima della seconda espansione di Lorcana – Rise of the Floodborn, mentre i fan dello youtuber Lyon potranno scoprire insieme a lui il suo nuovo gioco di carte Orda. Tra i grandi protagonisti dell’area dedicata al gioco e ai fumetti, saranno presenti Luca “Mangaka96” Molinaro, Federico “Federic” Profaizer e Domenico “Cavernadiplatone” Guastafierro, che incontreranno i propri fan nel corso dei tre giorni di manifestazione. Gli stessi padiglioni 9 e 11, ospiteranno l’area Studios, un vero e proprio viaggio nei fandom più noti reso possibile dalle imponenti scenografie e mostre di oggetti di scena delle community del cosplay. Inoltre, grazie a esponenti di prim’ordine del settore come Hasbro Fan, con le sue linee Marvel, Star Wars, Indiana Jones e Transformers e Funko, che per l’occasione presenterà esclusivi prodotti acquistabili solo nei tre giorni della manifestazione, tutti potranno portare a casa un ricordo della manifestazione e del proprio personaggio preferito. Nella Artist Alley, infine, si raduneranno i migliori autori indipendenti che potranno condividere con il pubblico le loro ultime opere.

Dal disegno alla letteratura, per valorizzare la potenza della carta stampata, Planet Comics & Books conterrà al suo interno tutto ciò che riguarda il mondo del fumetto e dell’editoria. JPOP, Saldapress, Panini Comics, Giunti, Salani, Mondadori, Feltrinelli, Tunuè, 001, Hikari Ed, Gigaciao, Starshop e Mangayo porteranno le loro ultime novità e organizzeranno attività e incontri con i migliori autori. Tra questi, Samantha Shannon, che presenterà il suo Un Giorno di Notte Cadente, l’ultimo volume ambientato nell’universo fantasy creato dalla stessa scrittrice inglese. Altro grande ospite è Arch Apolar, illustratore tailandese autore delle copertine della speciale edizione dedicata al 25esimo anniversario della saga di Harry Potter. Direttamente dalla terra del Sol Levante, inoltre, grandi esponenti delle arti orientali come Shinichi Ishizuka, Masaru Kitao e Sergei, saranno presenti a Milan Games Week & Cartoomics e al loro fianco, dal panorama occidentale, presenzieranno grandi nomi del comic americano come Chris Claremont e Esad Ribic.